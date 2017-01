2017-01-30 11:00:00.0

Senden Vom Fehlkauf zum Lieblingsstück

Der Fashion-Flohmarkt hat am Samstag zahlreiche Menschen ins Sendener Bürgerhaus gelockt. Käufer und Verkäufer erzählen, warum Mode aus zweiter Hand für sie erste Wahl ist Von Anne-Lena Leidenberger

Schon von Weitem ist am Samstagvormittag die Schlange vor dem Eingang des Bürgerhauses in Senden zu sehen. Frauen und Mädchen jedes Alters warten in der Kälte auf den Einlass zum sogenannten Fashion-Flohmarkt. Nur wenige kommen mit männlicher Begleitung. Im Innern des Gebäudes steht auf zwei Etagen Kleiderständer an Kleiderständer. An jeder Ecke wird gestöbert, verhandelt und gewühlt.

Porzellan und alte Möbel sucht man auf diesem Flohmarkt vergebens. Alles dreht sich dort um Mode. „Wir geben unsere Sachen gerne ab, damit bei uns endlich wieder Platz ist“, erzählen Lisa Waschhauser und Teresa Huber. Die beiden Günzburgerinnen verkaufen neben vielen Kleidungsstücken auch Handtaschen und Schuhe. „Inspiriert wurden wir wohl durch den Film Shopaholic“, sagt Huber und lacht. Die 25-Jährige ist zum zweiten Mal auf dem Fashion-Flohmarkt, ihre Freundin kommt zum ersten Mal mit.

Nicole Kroll dagegen ist schon länger dabei. Seit acht Jahren hat die Laupheimerin einen Stand auf dem Flohmarkt. Seit fünf Jahren begleitet sie ihr Ehemann Stefan. Er ist einer der wenigen Männer in der Halle. „Tatsächlich wird trotzdem oft eher nach Männersachen gefragt“, erzählt das Paar. Der Fashion-Flohmarkt sei immer wieder ein spaßiges Event und unter dem schützenden Dach des Bürgerhauses müsse man auch nie fürchten, nass zu werden, sagen Nicole und Stefan Kroll. Neben Ehepaaren und Freunden finden sich unter den Verkäufern auch einige Mutter-Tochter-Duos, die gemeinsam ihre einstigen Lieblingsteile oder Fehlkäufe anbieten.

Als Schnäppchenjägerin ist Nina Zimmermann auf den Fashion-Flohmarkt gekommen. Die 24-Jährige ist überrascht, wie viele schöne Fundstücke sie ergattern konnte. „Ich war sehr erfolgreich dieses Mal“, sagt die Ulmerin mit einer vollen Einkaufstüte in den Händen. „Ich finde das Konzept Flohmarkt sehr gut. Lieber anderen eine Freude machen als die Sachen wegschmeißen“, ergänzt die junge Frau.

Das ist auch die Philosophie von Veranstalterin Karin Maier, die den Flohmarkt mit ihrem Mann schon seit mehr als 25 Jahren organisiert. „Wir sind dieses Mal wieder sehr zufrieden“, sagt die Veranstalterin und strahlt. Der Saal sei bis in die letzte Ecke gefüllt.

Wer selbst aus dem einen oder anderen Lieblingsteil herausgewachsen ist, der kann am 11. März am nächsten Fashion-Flohmarkt teilnehmen. Auch dieser findet wieder im Bürgerhaus Senden statt.