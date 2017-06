2017-06-07 17:00:00.0

Vöhringen Von Doris Day bis Dick und Doof

Das neue Abo bietet eine Mischung aus Tragödie und Komödie im Kulturzentrum Vöhringen. Welche bekannte Schauspielerin kommt und was für junge Leute geboten ist. Von Ursula Katharina Balken

Die Stadt feiert ihren 40. Geburtstag und das Kulturabonnement im Wolfgang-Eychmüller-Haus wird 25 Jahre alt. In jeder Beziehung zwei bemerkenswerte Jubiläen. Das Abo ist schon wegen seines Geburtstags dieses Mal besonders attraktiv. Start in die neue Theatersaison ist am Samstag, 30. September. Und weil es das 25. Kultur-Abo ist, werden an diesem Abend die Besucher mit einem prickelnden Gläschen Sekt empfangen.

Bürgermeister Karl Janson und Kulturamtsleiterin Anette Netter haben das neue Programm vorgestellt. Das Wichtigste: Der Ablauf des Abos bleibt unverändert. Wer seine bisherigen Plätze behalten will, braucht nichts zu unternehmen. Der neue Ausweis wird zugeschickt. Wer sein Abonnement nicht verlängern will, sollte die Stadt umgehend informieren, entweder telefonisch, schriftlich oder per E-Mail.

ANZEIGE

Auch an jugendliche Besucher ist gedacht worden. Es gibt erneut ein Schnupper-Abo für junge Leute bis 27 Jahre. Die Interessenten können aus den sieben Abo-Veranstaltungen drei Vorstellungen zum Preis von insgesamt 33 Euro auswählen. Das Abonnement zum Kennenlernen ist auf zwei Jahre begrenzt.

Die Geschichte von „Doris Day – Day by Day“ kommt aus dem Schlosspark-Theater in Berlin und bringt den Star Angelika Milstner nach Vöhringen. Es wird ein Déjà-vu werden, denn sie gastierte im Januar 2015 bereits in Vöhringen in der bitterbösen Komödie „Ewig jung“. Dieses Mal ist ihr Part jedoch ein ganz anderer. Der so bewunderte Weltstar Doris Day stand im Leben nach der Kamera nicht immer auf der Sonnenseite.

Am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, konzertieren die Stipendiaten der Albert-Eckstein-Stiftung. Die jungen Musiker kommen aus sechs Nationen.

Am Samstag, 25. November, 20 Uhr, kommt Giora Feidman nach Vöhringen. Zusammen mit dem Rastrelli Cello-Quartett und dem Jerusalem Duo schlägt er das Songbuch der Beatles auf. Mit dieser Kombination erregte der berühmte Klarinettist in der Fachwelt Aufsehen.

Passend zur Weihnachtszeit kommt am Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, das Ballett „Die Schneekönigin“ auf die Bühne. Es tanzt die Ballettkompanie Fantasio. Die Musik zu dem Ballett schrieben Edvard Grieg und Jean Sibelius.

Im neuen Jahr heißt es dann am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr: „Moving Shadows“. Gezeigt wird eine Schattenspiel-Show.

Zurück in die Stummfilmzeit geht es am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, wenn Stephan Graf von Bothmer am Flügel sitzt und die Szenen aus den Filmen mit Stan Laurel und Oliver Hardy – in Deutschland besser als „Dick und Doof“ bekannt – musikalisch untermalt.

Den Schlusspunkt setzt die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ von Philippe de Chauveron aus dem Jahr 2014. Es geht um einen Vater, dessen Töchter in seinen Augen alle die falschen Männer geheiratet haben oder noch heiraten werden.

Die Preise bleiben in diesem Jahr unverändert. Die erste Kategorie kostet 155 Euro, die zweite Kategorie 111 Euro und das Schnupper-Abo 33 Euro.