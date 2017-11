2017-11-18 07:00:00.0

Roggenburg Von Michel über Urmel bis Jim Knopf

Am Sonntag beginnt die 18. Kinderbuchausstellung im Bildungszentrum am Kloster Roggenburg. Bekannte Klassiker spielen dabei eine zentrale Rolle. Von Angela Häusler

Reichlich Stoff zum Schmökern finden kleine und große Besucher von Sonntag an im Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg. Eine Woche lang, bis Sonntag, 26. November, bietet die 18. Kinderbuchausstellung eine bunte Mischung aus Kinder- und Jugendbüchern, ergänzt durch ein vielseitiges Rahmenprogramm. „Mit Urmel, Jim Knopf und Pippi durch die Kinderbuchwelt“ lautet diesmal das Thema der Ausstellung, bei der etwa 450 Werke in der Tenne im Prälatengarten bereit stehen.

Eine zentrale Rolle spielen heuer berühmte Kinderbuchklassiker: Astrid Lindgrens Geschichten über den Lausbub Michel aus Lönneberga gehören ebenso dazu wie „Der kleine Wassermann“ aus der Feder von Otfried Preußler oder das Bilderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“. In der Ausstellung sind bei freiem Eintritt sowohl Geschichten zum Anschauen und Vorlesen für die ganz Kleinen zu finden wie auch Spannendes für Leseanfänger und ältere Kinder. Es gibt aber auch Anregungen für Erwachsene, darunter Ratgeber, Kalender und Bücher rund um Weihnachten.

Die Sozialpädagogin Karin Bertele hat die Ausstellung gemeinsam mit dem langjährigen Kooperationspartner, der Buchhandlung Hutter aus Günzburg, zusammengestellt. „Es ist uns sehr wichtig, dass das Lesen nicht in Vergessenheit gerät“, sagt sie. Nicht nur selbst zu lesen, sondern auch das Vorlesen sei für Kinder sehr wichtig, schließlich bedeute es Nähe und gemeinsame Zeit mit Mutter oder Vater. „Auch ältere Kinder empfinden es als etwas Besonderes, wenn ihnen vorgelesen wird“, fügt Bertele hinzu.

Lesungen gehören auch zum Rahmenprogramm der Ausstellung (siehe Infokasten). Groß ist das Interesse an der „Langen Nacht des Lesens“, bei der einen ganzen Abend lang gemeinsam gelesen und gespielt wird: Sie war rasch ausgebucht.

Das Programm: Sonntag, 19. November, 13.30 Uhr: Eröffnung der Kinderbuchausstellung mit Kindern der Grundschule Roggenburg und Bilderbuchkino für alle. Um 15 Uhr Aufführung des Ulmer Puppentheaters: „Die Olchis räumen auf“. Spannende Geschichten zum Ausklang um 16.30 Uhr. Mittwoch, 22. November, 16 bis 18 Uhr: Bilderbuchkino „Das kleine Gespenst“ für Kinder von fünf bis zehn Jahren mit Bastelaktion, Spiel und Gesang. Anmeldung erforderlich. Donnerstag, 23. November, 15 bis 18 Uhr: Fortbildung für Erzieherinnen und Pädagogen „Vom Buch zur Bühne“. Noch wenige Plätze frei. Samstag, 25. November, 9.30 bis 16.30 Uhr: „Nur du und ich!“. Ein Tag für Taufpaten mit Patenkindern bis zwölf Jahre. Anmeldung erforderlich. Sonntag, 26. November, 10.30 Uhr: Familiengottesdienst in der Ausstellung. Öffnungszeit bis 17 Uhr. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 07300/9611-0.