Pfaffenhofen Von Reisgerichten und Reisegeschichten

Eine indonesische Lehrerin bringt Schülern der Hermann-Köhl-Schule ihre Kultur nahe. Nicht nur mit Essen. Von Dorina Pascher

Ein würziger Duft dringt aus der Küche der Hermann-Köhl-Schule. 26 Schüler rühren in Töpfen voller Reis, frittieren Teigkugeln und verteilen Teller und Besteck auf den Tischen. Mittendrin in dem Gewusel steht eine junge Frau mit rosa Kopftuch. Yulia Zulfah kommt aus Indonesien und ist Deutschlehrerin in der Hauptstadt Jakarta. Momentan hospitiert die 31-Jährige an der Volksschule in Pfaffenhofen.

Drei Wochen lang hat Zulfah die Möglichkeit, den Unterrichtsablauf an einer deutschen Schule kennenzulernen. Möglich machten ihr das der Pädagogische Austauschdienst und Lehrerin Ellen Faerber. Die Weißenhornerin nimmt Zulfah während der drei Wochen nicht nur in ihrer Klasse – sondern auch in ihrem Zuhause auf. „Ich mache das sehr gerne“, sagt Faerber. Denn nicht nur Zulfah lernt etwas über die deutsche Kultur, auch die Schüler nehmen viel mit.

Die Fünft- und Achtklässler lernen, wie Nasi Goreng – ein Reisgericht, meist serviert mit einem Spiegelei – zubereitet wird. Zudem erfahren sie etwas über das Herkunftsland der Hospitantin. Zum Beispiel, dass es in Jakarta das ganze Jahr um die 30 Grad warm ist, wie Zulfah erzählt.

Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie sie momentan in der Region herrschen, das findet die 31-Jährige „schwierig“. Winterklamotten fehlten in ihrem Kleiderschrank komplett, erzählt sie. Jacken und feste Schuhe habe sie sich bei einer Freundin ausgeliehen. Und noch etwas bereitet der Indonesierin Probleme: der schwäbische Dialekt. „So ein Deutsch habe ich nicht an der Uni gelernt“, sagt Zulfah und lacht.

Die Indonesierin ist zum ersten Mal in Deutschland. „Das ist mein Traum“, sagt sie. Mit Faerber hat sie mittelalterliche Städte wie Ulm oder Blaubeuren besichtigt. Dabei imponierte ihr besonders ein Gebäude. „Als ich das Ulmer Münster gesehen habe“, sagt Zulfah. „da habe ich mir gedacht: Oh, wie kann man ein Gebäude so hoch bauen.“

Zwar habe sie keinen Kulturschock erlebt – doch der Unterricht und das Verhalten der Schüler unterscheide sich von ihrer Heimat. „Wenn hier der Lehrer spricht, sind die Kinder konzentriert“, sagt die 31-Jährige. In Indonesien würden die Kinder während der Schulstunden laut reden. Das erschwere den Unterricht. Denn in Zulfahs Deutschklasse sind 36 Kinder. Doppelt so viele wie in der 5 a, die Faerber unterrichtet.

Zulfahs indonesische Schüler profitieren ebenfalls von dem Deutschland-Aufenthalt ihrer Lehrerin: Sie wird beim Rückflug in die Heimatneue Schulbücher und viele Ideen für den Unterricht im Gepäck haben. Daneben darf ein Souvenir nicht fehlen: ein Dirndl, bayerische Kultur zum Anziehen.

In einer Woche geht Zulfahs Flieger und bringt sie zurück nach Jakarta. Bis dahin werden die Fünft- und Achtklässler der Hermann-Köhl-Schule mit ihr gemeinsam noch traditionelle Tänze einüben, eine Puppe aus Plastikflaschen anfertigen – und sich Nasi Goreng schmecken lassen.