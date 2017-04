2017-04-18 11:01:00.0

Neu-Ulm Von Spätzle und sterbenden Tenören

Im Theater Neu-Ulm nimmt Jürgen Deppert sich und den Opernbetrieb beim Gastspiel „Oper uff Schwäbisch“ nicht zu ernst. Von Florian L. Arnold

Im ausverkauften Neu-Ulmer Theater war es eine Wonne, sich zum Schwabendasein zu bekennen – dank des Baritons Jürgen Deppert, der mit seinem Gastspiel „Oper uff Schwäbisch“ begeisterte. Neben viel Musik gehörten dazu auch Geschichten wie diese: „Am achten Tag erschuf Gott die Sprachen und Dialekte und am Ende hatten alle etwas bekommen, nur der Schwabe nicht. Da sagte Gott zu ihm: Heul ned, schwätzsch halt wia I!“

Deppert ist Bariton, lebt in Backnang und hat mit seinem Programm „Oper uff Schwäbisch“ einen Hit gelandet. Da kann sich – zumindest in Schwaben – niemand mehr über unverständliche Operntexte beschweren, denn der Sänger hat die altbekannten Arien von Verdi, Bizet und Co. mit frechen neuen Texten unterlegt, die natürlich mit den Schwaben zu tun haben.

Warum immer der Bariton die schöne Maid mit nach Hause nimmt

Und so wird ganz flott aus Mozarts „Se vuol ballare“ aus „Figaros Hochzeit“ die Arie „Schbaara“, die das Hohelied auf die Schwabentugend Nummer Eins singt, das Sparen: „Wer net sschbart, bringt’s zu nix!“ Deppert ist ein gut aufgelegter Conferencier, der sich selbst und auch den Opernbetrieb nicht zu ernst nimmt. Kabarettistisch wird also nicht nur die Neigung der Opernkomponisten durchleuchtet, die Handlung ins mittelalterliche Spanien zu verlegen, sondern auch die Kombination der Helden hinterfragt. Dass der Tenor fast immer ins Gras beißen und der Bariton die schöne Maid nach Hause mitnehmen darf – Deppert erklärt’s mit zwinkerndem Auge.

Das Rezept, die Opern einzuschwaben geht voll auf. Was eben noch als hochdramatische Arie das Publikum fesselt, wird im nächsten Moment zur urkomischen Travestie aufs Operngenre. Zum „Kehrwoch“-Hymnus wird das berühmte Torerolied „Votre toast“ und aus Don Alfonsos Liebesschmerz aus Donizettis „La Favorita“ wird die Ode an den Kinotag, wenn „d’r Schatz ond sei Schätzle“ wie „Päch ond Schwäfl“ bei Popcorn und Cola beisammen sitzen.

Zwar hangeln sich Depperts neue Texte an den bekannten Schwabenklischees entlang (Spätzle, Kehrwoch, Geiz) aber sie funktionieren als Persiflage gegen den Strich hervorragend. „Un ballo in maschera“ mutiert zur innigen Liebeserklärung an schwäbische Grundnahrungsmittel wie „Maultascha, Ofaschlupfer, Hirnsupp und Ochsamaulsalat“.

Das zweistündige Programm wird mit einem üppigen Zugabenteil gekrönt, und selbst nach der wonnigen Transformation einer spanischen „Zarzuela“ will man den fröhlichen Sänger nicht ziehen lassen. Der verabschiedete sich stilecht und passend mit „My Way“ von Frank Sinatra.