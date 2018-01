2018-01-16 05:50:00.0

Roggenburg Von Tango bis Filmmusik: Musikkapelle spielt in Biberach

Die Musikkapelle Biberach gestaltet einen abwechslungsreichen Abend im Haus der Vereine und feiert gleichzeitig ihren 140. Geburtstag. Von Angela Häusler

Mit einer festlichen Fanfare hat die Musikkapelle Biberach ihren Konzertabend eingeläutet, mit dem der Verein auch sein 140-jähriges Bestehen feierte. Ein kurzweiliges und vielseitiges Programm wartete auf das Publikum.

Mit ihrer neuen Dirigentin Caroline Ulmer habe die Kapelle einen „Glücksgriff“ getan, sagte der Vereinsvorsitzender Joachim Graf am Samstagabend – und davon konnten sich die Zuhörer im Haus der Vereine überzeugen. Die junge Dirigentin, die auch das Programm zusammengestellt hatte, leitete die 37 Musiker souverän an.

ANZEIGE

Mit dabei waren so berühmte Melodien wie der „Blue Tango“ von Leroy Anderson oder die bekannte Filmmusik zum Blockbuster „Forrest Gump“ mit Tom Hanks, die die Musiker gefühlvoll interpretierten. Auch Johann Sebastian Bachs Toccata in d-Moll erklang – allerdings nicht auf der Orgel, sondern in einer modern-rockigen Version für Blasorchester. Mit hörbarer Spielfreude gelang auch der zweite Teil des Abends, zu dem das imposante Werk „Stockholm Waterfestival“ von Luigi di Ghisallo gehörte, ebenso die aktionsgeladene Musik zum Hollywood-Heldenepos „Backdraft“, komponiert von Hans Zimmer.

Wechselnde Rhythmen entführten die Zuhörer bei „Montanas del Fuego“ zu den Feuerbergen auf der kanarischen Insel Lanzarote, bevor das Orchester mit Michael Geislers Werk „Moby Dick“ nach dem gleichnamigen Literaturklassiker von Herman Melville den erbitterten Kampf Kapitän Ahabs mit dem weißen Wal musikalisch veranschaulichte. Die ungefähr 200 Zuhörer im Haus der Vereine spendeten nach dem gelungenen Konzertabend viel Applaus und verlangten Zugaben.

Mit einem fröhlichen Beisammensein klang die Veranstaltung aus, bei der gleichzeitig auch an die Gründung der Musikkapelle Biberach im Jahr 1877 erinnert wurde. Seit dieser Zeit, sagte der Vorsitzende Joachim Graf, habe der Verein „nichts vom Gemeinschaftssinn seiner Gründungsväter verloren“. Lob gab es auch von Maria Reindle, Vertreterin des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds: Die Musikkapelle Biberach habe „eine stetige Aufwärtsentwicklung“ geschafft.