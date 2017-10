2017-10-27 07:00:00.0

Ulm Von Umsatzrekorden und Robotern im Supermarkt

Das Ulmer Software-Unternehmen Exxellent Solutions hat auf vielfältige Weise die Zukunft im Blick. Von Oliver Helmstädter

Die Ulmer IT-Firma Exxellent Solutions eilt von Rekord zu Rekord: Nach zwölf Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr rechnen die Computerexperten um Gerhard Gruber und Wilhelm Zorn im laufenden Geschäftsjahr mit bisher nie erreichten 16,6 Millionen Euro. Und auch die Mitarbeiterzahl steigt und steigt: Mit derzeit 140 sind es 30 mehr als im vergangenen Jahr. Wie Zorn sagt, könnten das Unternehmen, mit Hauptsitz in der ehemaligen Kienlesbergkaserne, sofort zehn IT-Experten einstellen. Doch landesweit gebe es nicht so viele Absolventen, wie der Markt brauche. Und so bedienen sich die Ulmer inzwischen weltweit: Aus den USA, Serbien und der Ukraine wurden neue Mitarbeiter rekrutiert, wie Gruber erzählt.

Ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht abzusehen. „Das Umfeld ist gut. Wenn wir wachsam sind, haben wir eine gute Zukunft“, sagt Zorn. Zumal die Ulmer ein neues mutmaßlich lukratives Betätigungsfeld aufgetan haben: Kunden, die mit SAP arbeiten, also Produkten eines der größten Anbieter von Business-Software weltweit. Bisher blieb dieser riesige Markt den Ulmern aus technischen Gründen verschlossen. Doch die Einführung der neuen, Hana genannten, Entwicklungsplattform von SAP ermöglicht es den Ulmern jetzt Softwareanwendungen für SAP zu entwickeln.

Das vielleicht größte Thema für Exxellent Solutions ist der Umgang mit „Big Data“, also den immer größer werdenden Datenmengen, die produziert werden, weil praktisch jedes Gerät digitalisiert ist. Hier kann es um Blutdruckdaten von Patienten genauso gehen wie den Stromverbrauch. Erst jüngst haben die Ulmer, wie Gruber sagt, eine millionenschwere Ausschreibung gewonnen, wo es darum geht, viele, viele Daten in einer SAP-Anwendung verwertbar zu machen. Der Name des bekannten Auftraggebers dürfe allerdings noch nicht genannt werden.

Kein Geheimnis machen die Ulmer um ihre Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. Für das Projekt „Citysens“ hat eine SWU-Tochtergesellschaft einen Kooperationsvertrag mit Exxellent Solutions und anderen IT-Firmen abgeschlossen. Im ersten gemeinsamen Projekt wird das Ablesen von Hausstromzählern digitalisiert. Die Hardware und Software liefern die IT-Kooperationspartner. „Wir wollen Ulm als digitalen Pionierstandort etablieren“, sagt Gruber. Die vier Partner investieren zusammen eine sechsstellige Summe in die Entwicklungsarbeit.

Noch wie Zukunftsmusik erscheint dagegen der Einsatz von humanoiden Robotern im Einzelhandel. Doch Exxellent Solutions hat „Pepper“ bereits im Angebot. „Das Thema hat großes Potenzial“, sagt Zorn. Insbesondere im Kundenservice: Es sei schon in naher Zukunft vorstellbar, dass Roboter auf Rollen den Kunden auf Nachfrage zu Leinsamen oder zur Senkkopf-Spanplattenschraube führen. Konkret haben die Ulmer den Roboter Pepper im Auge. „Pepper ist die perfekte Ergänzung für Ihre Verkäufer. Durch die Anbindung an alle relevanten Daten kennt er jedes Ihrer Produkte bis ins Detail“, heißt es im Werbetext.

Das Geschäftsmodell von Exxellent Solutions ist es, die französisch-japanische Entwicklung auf die Erfordernisse der Kunden zu programmieren. Das heißt: Pepper sozusagen erklären, wo im Regal die Leinsamen zu finden sind.