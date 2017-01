2017-01-16 11:01:00.0

Neu-Ulm „Von denen wird keiner mehr untergehen“

Die Wasserwacht bringt jungen Flüchtlingen das Schwimmen bei. Warum das wichtig ist Von Ronald Hinzpeter

Es gab da diesen Zwischenfall am Ludwigsfelder Baggersee. Um ein Haar wäre vergangenen Sommer ein junger Flüchtling ertrunken, weil er einfach ins Wasser gesprungen war und nicht bedacht hatte, dass er da vielleicht nicht mehr heil rauskommen könnte. Michael Kießling, stellvertretender technische Leiter der Wasserwacht Neu-Ulm, erinnert sich noch gut: „Wir sind zufällig ein bisschen früher gekommen als sonst. Da habe ich aus den Augenwinkeln gesehen, dass einer winkt.“ Das war der zweite Flüchtling, der ebenfalls hineingesprungen war, aber noch den Weg ans rettende Ufer gefunden hatte. Kießling: „Der andere war schon unter Wasser.“ Sie konnten ihn retten.

Viele Flüchtlinge wissen offenbar nicht um die Gefahren des Wassers, vor allem nicht solche aus dem syrischen Binnenland, aus Afghanistan oder Eritrea. Ihnen fehlt schlicht die Erfahrung mit Gewässern, die ebenso tief wie tödlich sein können. Zwar haben die jungen Menschen eine oft monatelange, gefährliche Flucht überstanden, doch dann könnte ihnen ausgerechnet ein so vermeintlich harmloses Freizeitvergnügen wie das Bad im Ludwigsfelder oder Pfuhler See zum Verhängnis werden.

Deshalb bietet die Neu-Ulmer Wasserwacht Schwimmkurse für minderjährige Asylbewerber an. Am Samstag hat im städtischen Hallenbad der dritte begonnen, mit zwei jungen Syrern und fünf Afghanen. Bisher haben bereits 51 Flüchtlinge gelernt, wie sie sich im Wasser zu verhalten haben. „Von denen wird keiner mehr untergehen“, da ist sich Michael Kießling sicher.

Mittlerweile haben sich die Kurse deutlich weiterentwickelt. Früher seien sie „etwas unkoordiniert gewesen“, gibt Gabriele Augart zu, die Vorsitzende der Neu-Ulmer Wasserwacht. Da sei es halt einfach erst mal um das „Machen“ gegangen. Jetzt gibt es klare Regeln, denn mit der Disziplin der jungen „Schwimm-Azubis“ war es nicht immer weit her. Mal kamen sie, mal kamen sie nicht. Mittlerweile wissen alle, wie sie sich auszurüsten müssen: „Jetzt haben alle Badeshorts, aber am Anfang kamen auch welche in der Unterhose,“ erzählt Gabriele Augart, „das ging natürlich aus hygienischen Grünen gar nicht.“ Und allen sei klar, dass in Sachen Geschlecht keine Hierarchie akzeptiert wird. „Sie haben sich schon daran gewöhnt, dass hier die Frauen genauso das Sagen haben“, sagt die Wasserwachtvorsitzende.

Ein Dutzend Freiwilliger kümmert sich um die Schwimmausbildung, für die eben mal der Samstagvormittag geopfert werden muss. Allerdings tut sich die Wasserwacht schwer, genügend Helfer zu finden, was jedoch nichts mit dem Thema Flüchtlinge an sich zu tun hat, wie Kießling erklärt, das sei mittlerweile ein allgemeines Problem.

Gerold Noerenberg, Kreisvorsitzender des Rot-Kreuz-Kreisverbandes, ist froh, dass sich die Wasserwacht der jungen Flüchtlinge annimmt und ihnen das Schwimmen beibringt, was natürlich sehr wesentlich mit den Thema Integration zu tun habe – „eine Daueraufgabe“ – andererseits auch von ganz praktischem Nutzen sei. Schließlich sei Baden ja eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und eine gute Abwechslung vom Leben in einer Asylbewerberunterkunft. Wichtig aus Sicht der Retter ist für den BRK-Kreisgeschäftsführer Stefan Kast, dass „jeder, den wir ausbilden können, schon mal kein Notfall wird.“

Natürlich steht am Ende des Kurses eine kleine Wasserschlacht, denn schließlich soll bei der Schwimmausbildung der Spaß nicht zu kurz kommen – und dann wissen die jungen Flüchtlinge wenigstens, was auf sie zukommt, wenn sie im Sommer mal zum Nabada gehen. Was das Vergnügen angeht, so hat es wohl funktioniert. Am Ende der Kursstunde sagt Syamand Abdo aus Syrien: „Wir hatten Spaß, das gefällt uns. Wir kommen gerne wieder.“