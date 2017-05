2017-05-14 07:00:00.0

Ulm Von tödlichen Fehlgriffen: Ehemaliger Ulmer Chirurg packt aus

Der ehemalige Ulmer Herzchirug Max Leonhard stieg Knall auf Fall aus der Medizin aus. Nun berichtet er über schockierende Zustände in deutschen Operationssälen. Von Michael Peter Bluhm

Ist der Medizinprofessor ermordet worden, weil er Patienten auf dem Gewissen hatte, die unter seiner Hand gestorben sind? Und wollte sich jemand dafür rächen, vielleicht weil er sein Kind oder seine Frau durch den ärztlichen Fehlgriff verloren hat? Diese Fragen lösen sich am Ende des Romans „Bielers Dilemma“ von Max Leonhard auf. Die Krimi-Story ist Fiktion. Die aber fußt auf jahrelangen Erfahrungen des Autors als Arzt, uunter anderem als Herzchirurg in Ulm und als Patientengutachter. Dem 62-jährigen gebürtigen Südtiroler geht es in seinem Erstlingswerk um mehr als Spannung zu erzeugen, sondern um „gnadenlos mit den Machenschaften der Medizin, Justiz und Gesellschaft abzurechnen“.

So jedenfalls steht es in der Pressemitteilung des herausgebenden Manuela-Kinzel-Verlages aus Göppingen, wo Dr. Max Leonhard zu Beginn seiner Arzttätigkeit in einer Klinik wirkte, bevor er einem Ruf der Universitätsklinik Ulm folgte und es in einer Blitzkarriere Anfang der 90er-Jahre als junger Mensch in Kürze zum leitenden Oberarzt der Herzchirurgie brachte. Nach neun Jahren gewissenhafter Arbeit stieg er aus „ dem „Geschäft“ Knall auf Fall aus, um sich als Maler und Bildhauer am Wörthersee niederzulassen. „Das habe ich bisher nie bereut“, sagt der Autor in der Buchhandlung Herwig braun gebrannt bei der Vorstellung seines 400-Seiten-Buches, das Spannung und Frösteln zu gleich erzeugt.

Bewusst hat Max Leonhard seine Lesetour durch Deutschland in Ulm gestartet, wo er seinem „ Brotberuf“ gewissenhaft nachging aber von einer Karriere als Künstler träumte, die sich später unter anderem in New York erfüllen sollte.

Die Zeit in Ulm in den 90er-Jahren ist lange her, aber die Umstände haben sich bis heute nicht wesentlich geändert, außer dass der Druck auf die Ärzte noch viel größer geworden ist, sagt Max Leonhard und holt weit aus: Kunst- Konzentrations- und Leichtsinnsfehler gab es damals wie heute. „Wir haben damals allerdings 48 Stunden durchoperiert, was es heute nicht mehr in diesem Ausmaß gibt. Danach waren wir in einem Zustand, der der Volltrunkenheit gleichkam. Wir sind schrecklich ausgenützt worden“, sagt der Mediziner außer Dienst in der Ulmer Buchhandlung. Auf solche Weise entstünden Fehler aus Unachtsamkeit und damals wie heute hätten die Kliniken keinen zwingenden Grund, gegen Fahrlässigkeiten anzugehen und womöglich Arbeitsbedingungen zu ändern, weil diese Berufsausübung weitgehend durch einen rechtsfreien Raum geschützt werde.

In dieser Ansicht ist er vor allem als späterer medizinischer Gutachter vor Gericht bestärkt worden. In den seltensten Fällen von Verfehlungen mit zum Teil verheerenden Folgen für die Patienten seien die beklagten Ärzte spürbar von der Justiz zur Rechenschaft gezogen worden. „Aber kein System der Welt regiert durch Selbstregulation“, erklärt der Buchautor die nach seiner Meinung zu vielen Pannen und Sorglosigkeiten in den Operationssälen. Max Leonhard nennt diverse Studien, die zu dem Schluss gekommen seien, dass pro Jahr bis zu 300000 Kunstfehler in den deutschen Kliniken begangen werden. Davon etwa 30000 mit tödlicher Konsequenz für den Patienten. „Wir lassen durch Flüchtigkeitsfehler in den Operationssälen ahnungslose Menschen in ihr Verderben laufen“, beklagt der Buchautor und prangert an: „Das ist ein Verbrechen der unterlassenen Hilfeleistung.“ Doch allesamt, Gesellschaft, Medizin und Justiz hätten weniger die Gerechtigkeit im Auge, sondern verfolgten ohne Skrupel ihre Standesinteressen.

Und er berichtet über ältere Patienten, die als Versuchskaninchen für Experimente auf dem OP-Tisch benützt würden. „Das war ein Vabanquespiel und hat mit der Ethik eines Arztes nicht mehr zu tun.“ Da sei für ihn das Maß voll gewesen, sagt der Ex-Chirurg. Im Straßenverkehr gebe es mehr Regeln und Sanktionen als in der Medizin, behauptet der Buchautor, der noch weitere unmenschlich erscheinende Details aus seinem Chirurgenalltag und Gutachtererlebnissen ausplaudert.

Das alles ist starker Tobak für das Publikum und die anschließende Lesung aus einem Kapitel des Buches ist keine leichtere Kost. Fiktional wird hier die Frage eines moralisch gerechtfertigten Mordes aufgeworfen: Ein gerechter Mord - gibt es so etwas? Ist der Vater, dessen Sohn sich nach der Operation durch den umgebrachten Kölner Chirurgen wenige Wochen später mit einem Schrotgewehr erschossen hat, der Mörder?. Oder sind es andere, überlebende Opfer dieses Mannes, der den Zenit seines Berufes weit überschritten hat, aber noch weiter operiert. Wer würde von seinen Ober- und Assistenzärzten den Herrn Professor, der einen guten Tropfen auch tagsüber nicht abgeneigt ist, daran hindern. Schaden an Patienten anzurichten, der nicht wieder gut zu machen ist. Alle gucken weg, jeder ist sich selbst der nächste, auch wenn es um Leben oder Tod eines anderen geht, ist die Quintessenz des aufrüttelnden Buches „Bielers Dilemma“ von Max Leonhard.