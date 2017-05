2017-05-03 13:00:00.0

Neu-Ulm Vorbereitung aufs Shopping-Wochenende

Am Sonntag öffnen 120 Geschäfte ihre Pforten. Zudem startet bereits am Tag zuvor der Kunsthandwerkermarkt in Neu-Ulm – mit 30 neuen Ausstellern.

Am Wochenende erwacht Neu-Ulms Innenstadt mal wieder zum Leben. Denn dann finden der Kunsthandwerkermarkt und der verkaufsoffene Sonntag statt. Spielt das Wetter mit, könnte das den Geschäften der Donaustadt wieder ein Umsatzplus bescheren.

Wie Neu-Ulms Citymanagerin Ina-Katharina Barthold mitteilt, machen dieses Mal 120 Einzelhändler mit – der Großteil davon hat seinen laden in der Glacis-Galerie. Was die Geschäfte der Innenstadt angeht, ist das Interesse eher gering. Laut Barthold nehmen um die 20 Läden teil. „Das ist etwas mehr als die Hälfte.“ Warum nicht alle gleich Hurra schreien, habe ihrer Meinung nach verschiedene Gründe: „Es gibt einige, die von Anfang an etwas gegen den verkaufsoffenen Sonntag hatten“, sagt Barthold, die zuvor mit allen Geschäftsinhabern Rücksprache gehalten hat. „Aber man muss das akzeptieren, wenn nicht alle mitmachen wollen.“ Ihrer Ansicht nach spricht ein Argument für die Teilnahme: das satte Umsatzplus. Die Geschäfte in der Galcis-Galerie haben beispielsweise im September rund 25 Prozent mehr eingenommen. „Außerdem haben die Besucher an diesem Tag auch Geschäfte auf dem Schirm, die sie sonst nicht entdeckt hätten“, sagt Barthold und verweist auf den Kunsthandwerkermarkt, der zeitgleich stattfindet.

Dieser Wie die Stadtverwaltung mitteilt, findet auf dem Petrusplatz bereits ab Samstag der Kunsthandwerkermarkt statt. Außerdem lädt das Team der Museen zu Mitmach-Angeboten unter den Arkaden ein. 84 Aussteller präsentieren sich und ihre Waren am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Mai, auf dem Petrusplatz. Nicht nur nationale und internationale Künstler konnten gewonnen werden, auch 13 Kunsthandwerker aus Neu-Ulm, Ulm und den angrenzenden Landkreisen sind vertreten. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Verantwortlichen um Organisator Thomas Nägele von der Neu-Ulmer Verwaltung 30 neue Kunsthandwerker für den Markt verpflichten.

Die Aussteller zeigen an beiden Tagen ihre Handwerkskünste: Papier wird beispielsweise zu dreidimensionalen Faltkarten, Büchern und Schatullen geschnitten und geleimt oder zu Schmuckstücken gewickelt, geknotet und verwebt. Aus Leder entstehen Taschen, Beutel und Gürtel und Drechsler, Schreiner sowie Produktdesigner präsentieren unterschiedliche Holzprodukte. Eine mehrköpfige Jury habe „die Besten aus Hunderten von Bewerbern für den Neu-Ulmer Kunsthandwerkermarkt ausgewählt“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Beginn des Marktes ist am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 7. Mai, ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Fast zeitgleich (von 13 bis 18 Uhr) öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls ihre Pforten.

Nicht nur in der Innenstadt darf dann geshoppt werden – auch Möbel Mahler organisiert Aktionen zum Einkaufssonntag. Wie deren Pressestelle mitteilt, werden Besucher im Rahmen der Sportwagencharity gegen eine Spende von 30 Euro zum Copiloten in einem schnellen Flitzer. Zur Auswahl stehen über 100 Luxus-Sportwagen der Marken Ferrari, Lamborghini, Corvette, Maserati oder auch Porsche, die vor dem Einrichtungszentrum und im Parkhaus ausgestellt werden. Darüber hinaus haben die Organisatoren der Sportwagencharity eine Tombola organisiert, bei der es via Los 1000 Preise im Gesamtwert von über 15000 Euro zu gewinnen gibt. Der Erlös kommt dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zugute.

Etwa um 10 Uhr treffen am Sonntag die Sportwagen ein. Um 13 Uhr findet die erste, um 15 Uhr die zweite Benefizausfahrt statt. (kat, az)

Hinweis Aufgrund des Kunsthandwerkermarkts wird der Wochenmarkt am Samstag auf den Rathausplatz und den Vorplatz der Kirche Sankt Johann Baptist verlegt.