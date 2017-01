2017-01-30 18:01:00.0

Ulm/Neu-Ulm Wann kommt das Ende der Eiszeit?

Blitzeis blieb in der Region zum Glück aus.

Genau 19 Tage lang zeigte das Thermometer in Ulm Minusgrade an. Doch so langsam klettern die Temperaturen nach oben – und genau deshalb ist jetzt Vorsicht geboten, sagt Martin Melber, Wetterdiensttechniker der Wetterwarte Stötten. Auch wenn das angekündigte Blitzeis zumindest gestern rechts harmlos blieb, müssen Fußgänger und Autofahrer heute noch einmal langsam unterwegs sein.

Denn vor allem nachts sei es noch recht kalt in der Region. Minus 7,1 Grad Celsius waren es zum Beispiel in der Nacht zum Montag, untertags dann 2,5. „Besonders dann wenn der Boden lange Zeit gefroren war, und dann bei Plusgraden Regen draufnieselt, kann es spiegelglatt werden“, sagt Melber, der am 23. Januar in Ulm den absoluten Tiefstwert von Minus 18,2 Grad Celsius gemessen hat.

Gestern, als Unwetter in Form von Blitzeis gemeldet war, habe es im Landkreis Neu-Ulm keine Verkehrsunfälle gegeben. Das teilt die Polizei mit, die aber nicht ausschließen kann, dass Vorfälle heute noch nachgemeldet werden.

Wie Wetterexperte Melber mitteilt, wird es in den nächsten Tagen etwas wärmer. Heute sei zwar noch Regen angesagt bei etwa zwei bis vier Grad, aber spätestens am Donnerstag löse sich der Hochnebel auf: „Der Donnerstag wird dann mit etwa fünf bis zehn Grad der freundlichste Tag der Woche“, sagt Melber. Und was ist mit dem Schnee? „Der wird in dieser Woche nicht mehr fallen. Aber erfahrungsgemäß ist der Februar der schneereichste und kälteste Monat im Jahr.“ (kat)