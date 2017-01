2017-01-12 17:00:00.0

Weißenhorn Wann kommt die Fernwärme aus dem Müllkraftwerk?

Erste Arbeiten für das neue Leitungsnetz in Weißenhorn könnten bald ausgeschrieben werden. Nächste Woche geht die Planung ins Detail. Von Jens Noll

Die Stadt Weißenhorn und der Landkreis Neu-Ulm haben sich für dieses Jahr ein großes Ziel gesetzt: Bis zum Beginn der nächsten Heizperiode im Oktober, so der Wunsch, soll das neue Fernwärmenetz in der Fuggerstadt in Betrieb gehen. Dann soll die Abwärme der Müllverbrennungsanlage auch zum Heizen von Gebäuden dienen.

Was das ganze Projekt kostet, wie viele Menschen bedient werden und wo die Trassen genau verlaufen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Wichtige Details werden nächste Woche bei einer Gesellschafterversamlung geklärt. Wie berichtet, haben die Stadt und der Landkreis die Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft, kurz FWP, gegründet, um das Projekt umzusetzen. Ein Ingenieurbüro hilft dabei, die Ausschreibungen für die notwendigen Arbeiten vorzubereiten. Zunächst werden sich noch die politischen Gremien in der Stadt damit befassen. Eine erste Ausschreibung sei für Ende Januar angedacht, wie Peter Dieling, Geschäftsbereichsleiter für Umwelt im Landratsamt, sagt.

Wenn das Ausschreibungsverfahren läuft, sollen auch die Bürger ausführlich informiert werden. Denn auch für viele Privatleute könnte ein Anschluss an das Fernwärmenetz interessant sein. Die erste Trasse soll nach derzeitigem Stand der Planung vom Müllkraftwerk zur Stiftungsklinik führen. Bei Großabnehmern haben Stadt und Landkreis zunächst den Bedarf abgefragt und versucht, sie über Vorverträge einzubinden. Bürgermeister Wolfgang Fendt berichtet, dass bereits mit mehr als 70 Prozent der befragten potenziellen Abnehmer solche Vorverträge abgeschlossen wurden. Das heißt: Sie haben sich dazu verpflichtet, Fernwärme abzunehmen, wenn das Netz aufgebaut wird. Um das Risiko des Projekts kalkulierbar zu machen, habe der Bayerische Kommunale Prüfungsverband den Wert von 70 Prozent empfohlen, sagt Fendt.

Fest steht schon jetzt: Wenn Fernwärmeleitungen verlegt werden, müssen Straßen aufgerissen werden. Deshalb sei es sinnvoll, nun auch gleich in der Stadt zu prüfen, ob Kanäle saniert oder Breitbandleitungen verlegt werden, sagt Fendt. Die Kosten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen bis zur Grundstücksgrenze trägt die FWP, ab der Grundstücksgrenze müssten auch private Abnehmer die Kosten übernehmen. Zudem müsste in jedem Wohnhaus ein Wärmetauscher installiert werden, der an den bestehenden Heizkreis angeschlossen wird, sagt Markus Hertel vom Umweltinstitut Bifa aus Augsburg. Der Dienstleister übernimmt die Projektsteuerung.

Der Stellvertretende Landrat Roland Bürzle sprach am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt schon über eine zweite Leitungstrasse. Sie könnte demnach zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium führen.

Bislang erfüllt die Abwärme der Müllverbrennungsanlage auch schon einen Zweck: Sie wird zur Stromerzeugung genutzt. Allerdings sei dabei der Wirkungsgrad schlechter, sagt der Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, Thomas Moritz. Bis zu 46000 Megawattstunden Strom pro Jahr werden dadurch ins öffentliche Netz eingespeist. „Das entspricht in etwa dem Verbrauch einer Kleinstadt wie Weißenhorn ohne Gewerbegebiete“, sagt Moritz.