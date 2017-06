2017-06-05 12:00:00.0

Roggenburg Wannenkapelle in Meßhofen bekommt eine neue Kuppel

Die Schindeln werden in den nächsten Wochen durch Kupfer ersetzt. Warum die Arbeiten teurer werden könnten als bislang geplant. Von Jens Noll

Seit einigen Tagen steht an der Wannenkapelle ein Gerüst. Wer genau hinsieht, entdeckt den Grund dafür: Die Kuppel fehlt. Das Türmchen auf dem Kirchlein hat keine Zwiebelhaube. Diese wird nämlich gerade in einer Halle erneuert, wie Franz Uhl berichtet. „Die Schindeln sind nicht so wetterbeständig“, sagt der Kirchenpfleger der Roggenburger Gemeinde. Weil es zudem nicht mehr viele Handwerker gibt, die solche Schindeln herstellen und der Preis dementsprechend hoch wäre, bekommt das Türmchen eine neue Kuppel aus verwittertem Kupfer, wie Uhl sagt. Verwittert bedeutet in dem Fall, dass das Material nicht glänzt.

Das ist aber noch nicht alles: Nach Angaben des Kirchenpflegers wird sich ein Zimmermann auch die Unterkonstruktion der Kuppel anschauen. „Sie ist zum Teil vom Holzwurm befallen“, fügt er hinzu. Mindestens sechs Wochen sollen die Reparaturarbeiten dauern. Ob die dafür veranschlagten 40000 Euro reichen, ist fraglich. Der Betrag könne noch steigen, wenn der Zimmermann mehr zu tun bekomme, sagt Uhl. Die Kosten übernimmt die katholische Kirchengemeinde, möglicherweise werden auch noch Spenden gesammelt.

Trotz des Gerüsts ist das Kirchlein nordwestlich von Meßhofen für Besucher derzeit wie gewohnt zugänglich.