2017-07-05 11:03:00.0

Tierschutz Warum Fledermäuse Hilfe brauchen

Die Bestände der nachtaktiven Flieger sind gefährdet – fast alle Arten stehen auf der roten Liste. Einige Schüler des Weißenhorner Gymnasiums setzen sich daher für sie ein. Von Christoph Kölle

Fledermäuse sind wahre Vielfraße – uns Menschen kommt das ziemlich zugute. Eine einzige Zwergfledermaus beispielsweise, die gerade einmal zwei Gramm auf die Waage bringt, kann in einer Nacht bis zu 2000 moskitogroße Insekten vertilgen. Diese erstaunliche Information gibt Anna Vogeler, Mitarbeiterin der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Südbayern.

Unter anderem die Landwirtschaft könne von den Tieren sehr stark profitieren, sagt sie. „Durch die Mithilfe der Fledermäuse müssen weniger Pestizide gespritzt werden und der Ernteertrag ist deutlich höher.“ Doch leider seien die Bestände der Tiere gefährdet: „Fast alle Arten stehen auf der roten Liste.“

ANZEIGE

Eine Schülergruppe des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) hat sich daher den nachtaktiven Fliegern angenommen: Im Rahmen des Seminars „Ökologischer Fußabdruck“ hat sie Fledermausquartiere gebaut und am Schulgebäude sowie im Weißenhorner Stadtwald angebracht. Vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz erhielt die Schule dafür die Plakette „Fledermäuse Willkommen“. Jeder, der sich für die Tiere engagiert, kann sich für die Auszeichnung bewerben.

Fledermauskästen im Wald und an der Schule

Bereits vor zwei Jahren haben die heutigen Abiturienten Ina Vorreiter, Dorothea Renner und Matthias Richter mit dem Projekt begonnen. „Wir sind zufällig auf die Idee gekommen“, sagt Renner. Der Stadtförster Max Miller hat ihnen bestätigt, dass es im Stadtwald Fledermäuse gibt. Das war der Startschuss: Zusammen mit einer Firma haben die Schüler die Quartiere gebaut. „In den Sommerferien letztes Jahr haben wir die Kästen dann aufgehängt“, sagt Renner.

Im nahegelegenen Wald haben die 18-Jährigen 28 Fledermausunterkünfte an Bäumen und zusätzlich fünf an der Fassade der Schule angebracht. Die Fledermäuse können von unten in die winddichten Vorrichtungen hineinkriechen und sich anschließend an den griffigen Innenwänden festklammern. Dadurch haben die Tiere ein sicheres und geschütztes Quartier. Die Schüler erhoffen sich dadurch eine Stärkung der lokalen Fledermauspopulation.

Vogeler lobte die Abiturienten für ihren Einsatz. Es sei wichtig, dass sich Menschen für den Fledermausschutz einsetzen. Dadurch können die Bestände der Tiere zumindest stabil gehalten werden. Ein Grund für die geringe Population ist nach Angaben der Expertin, dass Quartiere fehlen. Früher konnten die Tiere unter die abgeplatzte Rinde von Altbäumen kriechen, von denen es heutzutage nicht mehr so viele gebe.

Die Flieger finden immer weniger Unterschlüpfe

Durch die Rodung von Wäldern und wegen dicht bebauter Siedlungsgebiete finden die nachtaktiven Flieger weniger Unterschlüpfe. Allerdings könne diesem Problem leicht entgegen gewirkt werden: Bei Neubauten oder Sanierungsarbeiten könne man beispielsweise Steinfledermauskästen in die Mauer einlassen. Außerdem gebe es die Kästen, ähnlich wie sie die Schüler gebaut haben, bereits fertig zu kaufen. „Mithelfen kann jeder“, sagt Vogeler.

Außer Privatpersonen können sich beispielsweise auch landwirtschaftliche Betriebe für Fledermäuse einsetzen, um im Gegenzug eine kostenlose Insektenvernichtung auf den Feldern zu erhalten – so wie es in den USA der Fall ist, wo dieses Konzept sogar mit Fördergeldern unterstützt wird, wie Vogeler sagt.

Sie selbst wird nächstes Jahr Workshops anbieten, um weitere fleißige Helfer wie die NKG-Schüler zu rekrutieren. So können weitere Quartiere für die Fledermäuse geschaffen werden. Vogeler glaubt, in einem der Kästen im Weißenhorner Wald bereits eine erspäht zu haben.