Ulm Warum Liqui Moly weiter mit einem Erotikkalender wirbt

Ein Erotikkalender ist seit Jahren ein Marketinginstrument des Unternehmens Liqui Moly. Dabei ist das Werbemittel nicht unumstritten. Warum die Ulmer Firma auf nackte Haut setzt. Von Oliver Helmstädter

Schrille Kundschaft ist Uli Schwarz, Marketing-Manager und Verkaufsleiter bei Hamann Motorsport in Laupheim gewohnt: So holten die Geissens, Deutschlands wohl berühmteste Millionärsfamilie um Familienoberhaupt „Roobääärt“ in der 22 Kilometer von Neu-Ulms Toren liegenden Edelschmiede einst ihren getunten Bentley Continental ab. Jüngst wurden drei junge hofiert, als wollten sie sich ebenso Luxuskarossen gönnen: Doch Estella Keller, Vivien Amaoba und Sissi Fahrenschon sind gekommen, um Geld mitzunehmen.

Denn die drei Models posieren für den Liqui Moly Kalender für das kommende Jahr, der vergangenen Woche in und um die Werkstätten des Luxusauto-Tuners geschossen wurde. Das Konzept ist so klar wie einfach: schöne Autos, schöne Frauen. Oft nackt, aber nicht immer. Wie Sascha Jardel, der Export-Marketingleiter beim Ulmer Öl-Unternehmen Liqui Moly sagt, werden immer zwei Varianten des Kalenders produziert: Eine hüllenlos und die andere in knappen Textilien.

Liqui Moly: Ist der Erotikkalender noch zeitgemäß?

„Durchaus kontrovers“, so Jardel, werde innerhalb der Firma diskutiert, ob derartige Kalender überhaupt noch zeitgemäß seien. Doch wie Jardel beobachtet haben will, erleben sie eher wieder ein Comeback durch die grenzenlose Nacktheit im Internet. „Sie sind eigentlich voll retro.“ Außerdem gebe die steigende Nachfrage Liqui Moly recht: Die 150.000 Stück seien schnell vergriffen. Die meisten werden nicht im eigenen Online-Shop verkauft, sondern würden an Geschäftspartner verschenkt. „Erst will ihn keiner, dann hängt ihn jeder auf.“ Autowerkstätten und Pin-up-Bilder seien über Jahrzehnte nun mal eine enge Verbindung eingegangenen. Das sei „Markenpflege“. Die komplett hüllenlose Kalender-Variante sei weit beliebter, als die züchtigere: Nur bei 20.000 Exemplare erreicht die Textil-Auflage. Gescheitert sei der Versuch, mit einem Kalender voller Muskelmänner alle Geschlechter zu bedienen: „Der war gefragt wie Sauerbier.“

Wer sich einen Erotik-Liqui-Moly-Kalender an die Wand nagelt, weiß was er will. Und so erfüllt auch die Variante 2018 alle denkbaren Klischees. Ein Set von 14: Um einen Ferrari 458 Italia postiert Fotograf Max Seam die drei spärlich bekleideten Schönheiten. „Surfen ruinierte mein Leben“ steht auf seiner Baseballcap. Als „Autonarr“ bezeichnete sich der Münchner selbst. Den Ferrari hätte Seam auch gerne. Die nackten Frauen lassen jemanden, der regelmäßig für das Herrenmagazin Playboy fotografiert hingegen kalt. „Das ist mein Job.“ Wenn die jungen Damen nicht genug glänzen, schickt Seam eine Stylistin, um mit Olivenölspray nachzuhelfen.

Playmate Sissi Fahrenschon glänzt mit und ohne Öl

Geglänzt hat Liqui-Moly-Model Sissi Fahrenschon übrigens auch schon ohne Olivenöl: Die 29-Jährige ist amtierendes „Playmate des Jahres“ und wurde vor Jahren zweite in der Kuppel-Fernsehshow „Bachelor“. Mit einem Team von über zehn Leuten nimmt Fotograf Seam 14 Motive auf. Das kostet: Mit „deutlich über 100.000 Euro“ beschreibt Liqui-Moly Marketingmanager Jardel das Budget. Die grundsätzlich hohe Erwartungshaltung von Kunden und Partnern gegenüber Liqui Moly müsse auch mit dem Erotikkalender erfüllt werden. Die Freunde des gepflegten Pin-ups können sich im kommenden Jahr noch auf einen Rolls-Royce, ein Rennmotorrad und eine Art Siegerehrungsszene als Hintergrund der nackten Modelle freuen.

Mit Hamann Motorsport kooperiere Liqui Moly seit einigen Jahren und nutzt unter anderem die Prüfstände in Laupheim. Der Fahrzeugspezialist tunt exklusive Automobile in ländlicher Umgebung, richtet seinen Blick aber auf die große, weite Welt der Reichen und Schönen. Denn mit über 75 Prozent gibt Uli Schwarz den Exportanteil an. Auch bei Liqui Moly ist die Ausfuhr mit 60 Prozent hoch. In 120 Ländern verkauft das Ulmer Unternehmen, das im vergangenen Jahr 489 Millionen Euro umsetzte, seine Produkte. Und verschickt Kalender im großen Stil. In allen 120 Ländern, so schätzt Jardel, werde in irgendeiner Werkstatt ein Liqui-Moly-Kalender hängen. Sogar in den arabischen Staaten wie dem Irak. Nur werden darauf keine nackten Frauen zu sehen sein. Es gibt nämlich auch eine erotikfreie Variante: 60.000 unverfängliche Kalender mit Rennautos als Motiven lässt das Ulmer Unternehmen Jahr für Jahr drucken.