Ulm Was Einstein an Ulm drollig fand

Brief des Nobelpreisträgers ist jetzt im Besitz Ulms und befeuert die Diskussion um den Umgang mit dem berühmtesten Sohn der Stadt. Geburtstagsgeschenk für Uni fällt aus. Von Oliver Helmstädter

Im Stadtarchiv Ulm liegt ein Brief des Physikers Albert Einstein. Das Stadtarchiv hat diesen Brief des in Ulm geborenen Wissenschaftlers erworben.

Sehr geehrter Herr Hirsch,

Die drollige Geschichte mit den Straßennamen ist mit seinerzeit zur Kenntnis gekommen und hat mich nicht wenig amüsiert. Ob sich seither in der Sache etwas geändert hat ist mir unbekannt und noch mehr, wann evtl. die nächste Aenderung sich vollziehen wird – weiss aber meine Neugier zu zügeln. In dem ich Ihnen freundlich für ihre Mitteilung danke, bin ich in ausgezeichneter Hochachtung

Albert Einstein.

Ulm Dieser Brief, am 20. März 1946, mit einer Schreibmaschine getippt und von Albert Einstein unterschrieben, ziert neuerdings die Sammlung des Ulmer Stadtarchivs. Für den „neusten Schatz“ blätterte die Stadt nach Angaben von Bürgermeisterin Iris Mann gut 7000 Euro auf den Tisch eines New Yorker Händlers. Günstig für einen „echten Einstein“, wie Professor Michael Wettengel, der Leiter des Stadtarchivs sagt. Komplett handgeschriebene wurden schon für mehrere Millionen Euro verkauft. Ulm konzentriere sich darauf mit derartigen Stücken das Verhältnis des Nobelpreisträgers zu einer Geburtsstadt zu dokumentieren. Das nun erworbene Schreiben richte sich an einen aus Ulm stammenden und in die USA emigrierten Verwandten. Einstein kommentiert hier die am 21. Juli 1945 erfolgte Rückbenennung der Fichte- zur Einsteinstraße.

Einstein selbst – 1879 im 1944 zerbombten Haus Bahnhofstraße 20 geboren – lebte zwar nur 15 Monate in Ulm. Doch wie Wettengel betont, habe er nie den Kontakt zu seiner Geburtsstadt verloren. Es gilt als sicher, dass Einstein unerkannt unter einem Pseudonym reisend, bei der Beerdigung von Verwandten wieder in Ulm weilte. Sein Verhältnis zu Ulm war ein zwiespältiges, wie Wettengel erklärt. „Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil unseres Wesens. So gedenke ich Ulm in Dankbarkeit, da es edle künstlerische Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet“, schrieb das Physikgenie 1929 in einem - ebenfalls im Besitz der Stadt Ulm befindlichem – Brief. Anderseits wurden allein sieben seiner Cousins und Cousinen von den Nazis ermordet, sodass er jegliches Ansinnen, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen, ablehnte. „Für Ulm ist Einstein-Geschichte nicht nur ein Ruhmesblatt“, sagt Bürgermeisterin Mann. Und so wird der in Ulm gerade auf breiter Front diskutierte Umgang mit dem berühmtesten Sohn der Stadt zu einer Beschäftigung mit der eigenen Geschichte.

Die „authentischen Orte“ der Erinnerung, so Wettengel, müsse Ulm herausstellen. Das sind etwa die Grundmauern seines Geburtshauses, die bald frei gelegt werden sollen, das noch erhaltene Haus „Zum Engländer“ am Weinhof, in dem seine Eltern eine Bettfedernhandlung betrieben oder die Grabstätten des Moos-Familienzweigs auf dem Alten Friedhof. Am 6. März wollen sich die Ulmer Gemeinderäte ein Bild von den Grundmauern des Einstein-Geburtshauses auf der Sedelhöfe-Baustelle machen. Doch Mann mach sich keine großen Hoffnungen, dass aus ein paar bröckelnden Backsteinen der Kellermauern viel entstehen kann.

Zerschlagen haben sich die Hoffnungen zum dieses Jahr anstehenden 50. Geburtstag der Ulmer Universität sozusagen als I-Tüpfelchen eine Umbenennung in „Albert-Einstein-Universität“ zu erreichen. Die Hebräische Universität von Jerusalem hatte als Nachlassverwalter etwas dagegen, so Mann. Bei Schulen die Verwendung des Namens offenbar kein Problem, bei der akademischen Bildung offenbar schon. Mit Geld habe dies aber nichts zu tun, so Mann.

Stadtarchiv Der nun neuerworbene Einstein-Brief wird in der Ausstellung des Hauses der Stadtgeschichte von Dienstag, 7. November, bis Donnerstag 9. Februar, für die Öffentlichkeit zu sehen sein.