2017-05-12 11:00:00.0

Neu-Ulm Was Kindern im Notfall hilft

Ein Arzt zeigt bei einer Veranstaltung in Neu-Ulm, was man in gefährlichen Situationen tun sollte und erklärt, warum es immer zwei Patienten gibt. Von Wilhelm Schmid

Es war einer der grundlegendsten Ratschläge, die die Teilnehmer an diesem Abend bekamen: „Ein Kind kennt keine Gefahr – und in gewissem Rahmen muss man es auch einmal Erfahrungen machen lassen. Das Schlimmste ist ein überbehütetes Kind, denn wenn das einmal losgelassen wird, probiert es alles!“, sagte Stefan Thamasett, langjähriger Notarzt und heute praktizierender Hausarzt, im Rahmen eines Vortragsabends im Neu-Ulmer Rotkreuzhaus. „Kindernotfälle“ war das Thema des Abends, und man merkte es dem Referenten an, dass er über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt.

Dabei unterschied Thamasett im Hinblick auf das „Ausprobieren“ diverser Gefahren zwischen solchen, die jeder Mensch einfach einmal machen müsse und anderen, die keinesfalls gemacht werden dürften, wie beim Umgang mit elektrischem Strom. Thamasett erklärte z7udem die Rettungskette, die im Notfall in Gang gesetzt werden muss: Dabei steht nach lebensrettenden Sofortmaßnahmen immer der Notruf an erster Stelle.

Hierzu gab Jens Hagstotz, der hauptamtlich bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach arbeitet ist, den Tipp, die 112 einfach anzuwählen – ohne sich vorher lange zu überlegen, was man alles sagen müsse. Es werde alles abgefragt und man müsse nur so lange dranbleiben, wie noch Fragen zu beantworten seien. Hierzu gehörte auch der Rat des Arztes, sich nicht erst lange mit eigenen Diagnoseversuchen aufzuhalten, die notwendige Hilfe auch möglichst schnell zu rufen. Dabei brauche man keine Angst zu haben: Auch, falls sich das Ganze als harmlos heraus stellen sollte, fallen keine Kosten an – im Gegensatz zu mutwilligem Notrufmissbrauch, der natürlich strafbar ist.

Es gebe nur die Notrufnummer 112 für dringende Notfälle, und – wenn sonst ein ärztlicher Rat benötigt werde – die Nummer 116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes vor allem nachts und an Wochenenden. „Alle anderen können Sie vergessen!“, betonte Thamasett. Im Notfall müsse man immer das verunglückte Kind beruhigen. Nichts sei schlimmer als eine Menge aufgeregter Erwachsener, die mit allen möglichen Ratschlägen um das Kind herumstehen, sich erhitzte Diskussionen liefern, womöglich „Hausmittel“ empfehlen – die sowieso immer ungeeignet seien – und dabei womöglich den rettenden Notruf vergessen.

Außerdem habe man in den meisten Fällen zwei Patienten – nämlich außer dem Kind noch dessen Mutter. Diese befinde sich auch in einer Ausnahmesituation. Deshalb gilt vor allem: Ruhe bewahren. Zudem betonte der Arzt, wie wichtig es sei, vorbereitet und gut organisiert zu sein: „Verbandskasten im Auto und im Haus müssen greifbar und innerhalb des Haltbarkeitsdatums vorhanden sein.“ Außerdem riet er, Kinder gegen Zecken impfen zu lassen. Und wo der Impfpass liege, müssten Eltern natürlich auch wissen.

Am Ende konnten die Teilnehmer ihr neu erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen – auch ohne richtigen Notfall: Mitglieder der BRK-Bereitschaftsjugend standen mit geschminkten Verletzungen bereit, verschiedene Unfälle zu simulieren.

Kontakt: Jugendliche, die sich im Raum Neu-Ulm für die Rotkreuzarbeit interessieren, können sich jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat zwischen 17.15 und 18.30 Uhr im Gruppenraum der TSF-Ludwigsfeld-Fußballjugend bei den Treffen der BRK-Bereitschaftsjugend informieren.