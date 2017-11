2017-11-08 07:00:00.0

Weißenhorn Was Weißenhorn 2018 alles bauen will

Die Verwaltung legt ein umfangreiches Programm vor, das im nächsten Jahr umgesetzt werden soll. Die Räte wollen aber noch mehr Vorhaben realisiert sehen. Von Jens Noll

Auf dem Papier sieht die Liste mit den Bauprojekten für das Jahr 2018 gar nicht so lang aus. Sie passt auf eineinhalb DIN-A-4-Seiten. Doch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die das Programm aufgelegt haben, und die Stadträte im Bauausschuss, die am Montagabend ihre Zustimmung geben sollten, wissen: Es ist sehr ambitioniert, alle Vorhaben im nächsten Jahr tatsächlich umzusetzen.

Der Bau der zweiten Fernwärmeleitung zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium gehört unter anderem dazu, die Erschließung von mehreren Baugebieten, die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Bubenhausen und das Aufstellen von Containern für die offenen Ganztagsklassen an den Grundschulen Nord und Süd. Zudem soll Biberachzell ein neues Feuerwehrhaus und neue Brücke über die Biber erhalten.

Zu einigen Punkten im Bauprogramm äußerte sich Bürgermeister Wolfgang Fendt in der Sitzung des Bauausschusses detaillierter – etwa zu dem Brückenbau-Projekt. Dafür erhofft sich die Stadt Zuschüsse von der Regierung von Schwaben. „Das Verfahren läuft derzeit“, sagte Fendt. „Es sieht gut aus.“ Warten muss die Verwaltung derzeit auch noch auf die Baugenehmigung des Landratsamtes Neu-Ulm für das Projekt „Einfach Wohnen“ im Stadtteil Eschach. Unter diesem Namen will die Stadt am Sternberger Weg Wohnraum für Bedürftige schaffen. Dafür werden alte Häuser abgerissen.

Nach eigenen Angaben hat Fendt den Bewohnern in Gesprächen die Angst genommen, dass schon im Winter abgebrochen wird. „Bis zum späten Frühjahr wird da wohl nichts passieren“, sagte der Rathauschef. Sobald die Genehmigung vorliege, könne ein Zeitplan erstellt werden. Auch ein neues „Haus der Vereine“ steht auf der Wunschliste. Die Planungen dafür stehen Fendt zufolge in engem Zusammenhang mit dem Umbau des alten Rathauses und der Erweiterung samt barrierefreier Gestaltung des Heimatmuseums. Über konkrete Pläne für Hochwasserschutz-Maßnahmen in Attenhofen will der Bürgermeister Anfang 2018 bei einer Bürgerversammlung informieren. Auch bei einer Versammlung in Wallenhausen soll über das Thema gesprochen werden.

Für dringend notwendig hält Fendt außerdem den Bau einer neuen öffentlichen Toilette in der Innenstadt als Ersatz für das abgerissene WC am alten Busbahnhof. „Wir haben so viele Veranstaltungen in der Stadt, aber keine Toiletten dort“, sagte er. Die Bauverwaltung habe bereits mehrere Standorte für ein neues Häuschen im Blick.

Der SPD-Fraktionschef Herbert Richter bezeichnete das Bauprogramm als „nette Aufstellung“. Er erwartet allerdings, dass die Verwaltung rechtzeitig zu den nächsten Haushaltsberatungen ausführlich den jeweiligen Umfang und die Kosten der Projekte darstellt. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Franz Josef Niebling forderte, dass in den Neubaugebieten im nächsten Jahr gleichzeitig mit neuen Häusern auch Kinderspielplätze errichtet werden und nicht erst ein Jahr später. Das nahm das Gremium in seinen Beschluss mit auf.

Werner Weiß (WÜW) erinnerte daran, dass auf der Liste einige Vorhaben stehen, die schon auf früheren Aufstellungen zu finden waren. Er vermisste jedoch Planungen für den Parkplatz am ehemaligen Busbahnhof. Dazu sagte Fendt: „Wir haben versucht, ein Programm aufzustellen, von dem wir glauben, dass wir es schaffen.“ Der Umbau des Parkplatzes werde 2018 nicht mehr umzusetzen sein.

Aus Sicht von Ulrich Fliegel (Grüne) kommt bei den Plänen das Thema Jugend zu kurz. „Seit einiger Zeit ist das Jugendhaus geschlossen, weil keine Mitarbeiter zur Verfügung stehen“, sagte er und regte an, über neue Räumlichkeiten für Jugendliche nachzudenken. „Ein neues Gebäude wird das Problem nicht lösen“, sagte Fendt. Stattdessen wolle die Stadt einen Streetworker anstellen, der zum einen das Jugendhaus betreut, aber auch das Gespräch mit jungen Leute an beliebten Treffpunkten sucht, wie zum Beispiel vor der Fuggerhalle.

Einstimmig sprach sich der Ausschuss schließlich für das Bauprogramm aus und beauftragte die Verwaltung, die nötigen Planungs- und Ausführungsangebote einzuholen.