2017-06-30 09:00:00.0

Neu-Ulm Was Zauberfeen und Mechaniker gemeinsam haben

3000 Schüler aus der Region informieren sich in der Neu-Ulmer Arena über ihre Traumberufe.

3000 Schüler aus der gesamten Region werden noch bis einschließlich Freitag in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena erwartet. Damit verbucht die Fachmesse Vocatium für Ausbildung und Studium bei ihrer sechsten Ausgabe einen Rekord, wie Jette Schleicher, die Projektleiterin des veranstaltenden Instituts für Talententwicklung Süd (IFT) betont. Und auch die restlichen Ziffern stimmen die IFT zufrieden: Mit 70 ausstellenden Unternehmen und Institutionen, bei denen über 6300 Bewerbungsgespräche vereinbart wurden, habe die Nachwuchssuche in der Arena ein Rekordniveau erreicht.

Schleicher sieht die Messe nicht in Konkurrenz zur Bildungsmesse auf dem Ulmer Messegelände. Die größte derartige Veranstaltung der Region mit regelmäßig über 45000 Besuchern diene als erste Orientierung. Die Messe Vocatium hingenen gehe einen Schritt weiter. Die 6300 Bewerbungsgespräche von 2500 Schülern seien genau terminiert und finden als Einzelgespräche statt. Am beliebtesten seien Berufe wie Zerspanungs- oder Industriemechaniker, gefolgt von Automobilkaufmann, Polizist, Zollbeamter und Designberufen.

ANZEIGE

Vertreten sind 42 Ausbildungsbetriebe, zwölf Hochschulen, sechs Fachschulen und Akademien sowie sieben Beratungsinstitutionen und Verbände. Darunter bekannte Namen aus der Region wie Peri, Evobus, Hensoldt, Husqvarna, Wieland, Esta bis hin zu Müller oder dem Landgasthof Hirsch.

Wie Richard Paul, der Vorsitzende der Geschäftsführung der für den Kreis zuständigen Agentur für Arbeit in Donauwörth sagt, könnten die Bewerber aus einem reichen Angebot schöpfen. Wie in den vergangenen Jahren auch, übersteigt im Kreis Neu-Ulm die Zahl der Lehrstellen die Zahl der Absolventen: Für den Ausbildungsbeginn im September diesen Jahres können 1016 bisher bei der Agentur für Arbeit gemeldeter Schulabgänger aus 1205 offenen Lehrstellen wählen. Allerdings sei das Verhältnis der Vorlieben nicht ausgewogen. Möchte-gern-Zerspanungsmechaniker gebe es etwa weit mehr als zur Verfügung stehende Lehrstellen. Am anderen Ende der Skala stehen vermeintlich unattraktive Berufe etwa aus dem Bäckerhandwerk, das Absolventen durch Faktoren wie frühes Aufstehen abschreckt.

Längst bewerben sich vor dem Hintergrund des Ungleichgewichts die Ausbilder bei den Absolventen. Und arbeiten mit allerlei Geschenken und versuchen mit Hochglanzbroschüren und flotten Sprüchen ihr Image aufzupolieren Kostenlose Kugelschreiber gehören da längst zum Standard, Gummibärchen auch. Frisches Obst gibt’s bei Rewe und Humor bei der Polizei: „Heute suchen wir zur Abwechslung mal die Guten.“ (heo)

Messe Die Fachmesse für Ausbildung und Studium Vocatium in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena hat am Freitag, 30. Juni, von 8.30 Uhr bis 14.45 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.