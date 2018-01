2018-01-27 05:55:00.0

Ulm Was deutsche Juden stolz auf ihr Land macht

Beim Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus blicken ein Rabbiner Ahrens und die Landtagspräsidentin auch auf Gegenwart und Zukunft. Von Sebastian Mayr

Samuel Traub ist 18, ein Teil seiner Familie ist zur Zeit des NS-Regimes deportiert worden. Nicht alle überlebten. An diesem Freitag steht der schlanke junge Mann auf dem Rednerpult des Ulmer Stadthauses, unten sitzen vor allem Schüler und Politiker. „Ich finde es eine wichtige Sache, die wir als Jugendliche sagen müssen: Dass das Judentum nicht gestorben ist.“

Am 27. Januar 1945 hat die Rote Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, im Jahr 1996 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog das Datum zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Ein Gedenktag, den der baden-württembergische Landtag in diesem Jahr um einen Tag nach vorne verlegt hat. Oberbürgermeister Gunter Czisch nennt Ulm einen passenden Ort dafür: „Weil die jüdische Geschichte in Ulm bis 1945 so typisch ist für viele deutsche Städte“ – und weil Ulm ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Neuanfang sei. 2012 ist die neue Synagoge in der Stadt erbaut worden, im vergangenen Dezember wurde dort die dritte Torarolle feierlich eingebracht.

Landtagsprädidentin Muhterem Aras plädiert gegen eine gespaltene Gesellschaft

Doch ganz ohne Schatten ist das jüdische Leben im Südwesten nicht, wie Samuel Traub berichtet. Er betreut Jugendliche im jüdischen Jugendzentrum HaLev (bedeutet: Das Herz) in Stuttgart. „Viele Kinder trauen sich nicht, in der Schule zum Judentum zu stehen“, sagt der 18-jährige und appelliert, dem Antisemitismus entgegenzutreten – „als Juden und Deutsche“.

Vor ihm haben Muhterem Aras und Jehoschua Ahrens ähnliche Worte gefunden. Aras, die baden-württembergische Landtagspräsidentin, erinnert an die antisemitischen Demonstrationen in Berlin im Dezember. Nach der Entscheidung des US-Präsidenten Trump, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, waren nicht weit vom Holocaust-Mahnmal gewaltverherrlichende Parolen skandiert worden. „Nicht Kritik erschreckt uns, sondern der tiefe Hass gegen Juden“, sagt Aras. Sie nimmt auch die Einwanderer in die Pflicht: „Wer in Deutschland leben, wer Deutscher oder Deutsche sein will, darf sich nicht vor der Geschichte wegducken“. Aras plädiert gegen eine gespaltene Gesellschaft – damit habe auch der Holocaust begonnen.

Rabbiner Jehoschua Ahrens greift in seinem Vortrag Rechtspopulisten an

Jehoschua Ahrens wird in seinem Vortrag deutlicher. Der Darmstadter Rabbiner spricht aus, von wem die Spaltung aus seiner Sicht ausgeht. Es prangert den Rechtspopulismus an und nennt namentlich den baden-württembergischen AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon. Dieser war wegen antisemitischer Schriften in die Kritik geraten.

„Sie wollen Deutschland nicht retten, sie wollen Deutschland abschaffen und die deutschen Werte weghaben“, sagt Ahrens. Er spricht über das jüdische Leben in Deutschland nach 1945 und hebt Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und die Würde des Menschen hervor. „Das ist ein ein Deutschland, bei dem ich aus vollem Herzen sagen kann, dass ich darauf stolz bin“, ruft er. Gleichzeitig hebt er das große Vertrauen hervor, dass seit den 60er Jahren zwischen den deutschen Juden und dem Staat gewachsen sei. Und er äußert eine Hoffnung: Dass er mit Kippa auf die Straße gehen könne, ohne deshalb angestarrt zu werden.