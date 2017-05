2017-05-24 16:00:00.0

Weißenhorn Was die Feuerwehr in Weißenhorn braucht

Ein Fachmann hat den Brandschutz und die technische Hilfeleistung untersucht. So kann aus seiner Sicht die Arbeit der Freiwilligen auch in Zukunft funktionieren. Von Jens Noll

Wenn ein Wohnhaus in der Stadt brennt und ein Mensch im Obergeschoss von Feuer und Rauch eingeschlossen ist, dann muss der erste Feuerwehrtrupp innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle sein. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Die Hilfsfrist von zehn Minuten gilt auch, wenn sich außerhalb einer geschlossenen Ortschaft ein Verkehrsunfall ereignet hat und eine Person im Auto eingeklemmt ist. Diese zwei Szenarien sind sogenannte Standardereignisse, die einem Feuerwehrbedarfsplan zu Grunde liegen. Ein solches Werk vergleicht die bestehende Situation in einer Kommune mit dem Sollzustand und gibt Empfehlungen, wenn Schwachstellen in Sachen Brandschutz und technischer Hilfeleistung entdeckt werden.

Sven Volk ist Sicherheitsingenieur und Fachplaner im Brandschutz. Der Fachmann aus Immen-staad am Bodensee hat im Auftrag der Stadt die Situation in Weißenhorn unter die Lupe genommen und seine Erkenntnisse am Montagabend im Stadtrat präsentiert. Seinem Bericht zufolge gibt es in der Fuggerstadt alle Brandgefahren von der höchsten bis zur niedrigsten Stufe. Das geringste Risiko gebe es in Neubaugebieten mit niedrigen Gebäuden und offener Bauweise. Am höchsten sei die Brandgefahr dagegen in der Altstadt mit ihren historischen Häusern und geringen Abständen dazwischen, sagte Volk.

Wasserführende Löschfahrzeuge sind derzeit nur an zwei Standorten untergebracht: Direkt in Weißenhorn und in Oberhausen. Eine großer Teil des Stadtgebiets kann damit aus Sicht von Volk nur unzureichend abgedeckt werden. Wobei er auch sagte, dass in den Gerätehäusern Biberachzell und Oberreichenbach derzeit gar nicht genug Platz wäre, um ein Feuerwehrauto mit großem Löschwassertank unterzubringen. Einen Neubau in Biberachzell hat die Stadt wie berichtet aber bereits in Planung.

Volk empfahl die Bildung von mehreren Schutzbereichen. Denn durch eine engere Zusammenarbeit der Wehren aus den einzelnen Ortsteilen könnte das Problem der Tagesverfügbarkeit gelöst werden. Dem Experten zufolge ist es typisch für den ländlichen Raum, dass es unter der Woche tagsüber schwierig wird, genügend Feuerwehrleute für Einsätze herbei zu bekommen.

Um die Tagesverfügbarkeit zu sichern, sollte die Feuerwehr neue Mitglieder anwerben, sagte Volk, speziell auch Frauen. Derzeit seien nur 13 von insgesamt 380 Einsatzkräften in Weißenhorn weiblich. Auch Migranten seien unterrepräsentiert. Kinder unter zwölf Jahren sollten frühzeitig an die Feuerwehr gebunden werden, ergänzte er.

Volk schlug auch vor, eine zentrale Gerätewartung mit den umliegenden Kommunen zu erwägen. Zudem sollten ehrenamtliche Gerätewarte mehr Unterstützung von der Kommune erhalten. Als mittelfristige Maßnahme regte er den Neubau eines Feuerwehrhauses in Weißenhorn an: „Das platzt aus allen Nähten.“

Bürgermeister Wolfgang Fendt zufolge wird der Feuerwehrbedarfsplan im nächsten Schritt mit allen Kommandanten diskutiert. Anschließend werde geprüft, welche Maßnahmen daraus umgesetzt werden. SPD-Rat Herbert Richter sieht die größte Herausforderung darin, dauerhaft genügend Leute in der Feuerwehr zu haben. „Ein Feuerwehrauto kann ich einfach kaufen und ein Gebäude hinstellen“, sagte er. Beim Personal sei das allerdings nicht so einfach.