Senden Was soll aus der Webereihalle werden?

Schlechter Zustand, teure Sanierung: Die Räte wollen das denkmalgeschützte Gebäude abreißen lassen. Behörden wünschen sich, dass über eine Nutzung nachgedacht wird.

Emotionale Diskussionen haben sich am Dienstag zum Thema Webereigelände entbrannt. Auslöser war ein Schreiben der Fraktionen, in dem gefordert wurde, den städtebaulichen Wettbewerb auf dem Webereigelände zu stoppen, bis die Zukunft der Halle geklärt ist, und keine weiteren Gutachten anzufertigen. Bürgermeister Raphael Bögge antwortete bereits auf dieses Schreiben, dass das Webereigelände entwickelt werden müsse, damit Geld in die Kassen komme. Und es brauche Gutachten zur Halle, weil sonst nie über die Zukunft des Gebäudes entschieden werden könne (wir berichteten).

Nahtlos gingen die Diskussionen dazu in der Sitzung weiter. Walter Wörtz (CSU) widersprach Bögges Darstellung. Die Zukunft der Halle sei durchaus klar: der Abriss. Der entsprechende Antrag sei durch den Stadtrat im Herbst 2016 gestellt worden. Eine Generalsanierung sei nur mit modernen Baustoffen möglich – dann aber sei es kein Denkmal mehr. Das habe ein Statik-Gutachten gezeigt, das lediglich 20 Prozent der Halle als erhaltensfähig beziffert habe. Dass das Landesamt für Denkmalpflege dies nicht so sehe, sei klar. „Die würden niemals ein Denkmal abreißen.“ Es komme auf die Entscheidung des Kreisbaumeisters im Landratsamt an. Und der, so Wörtz, entscheide auch nach Zumutbarkeit. Also nach der Frage: Kann eine Kommune es sich leisten, ein Denkmal zu erhalten? Die Antwort sei für Senden aufgrund der angespannten Haushaltslage klar mit Nein zu beantworten, so Wörtz.

Gibt es auch ohne Halle Städtebauförderung?

Dass dies wohl nicht so einfach wird, merkte Stadtbaumeisterin Manuela Huber an. Die Halle und das Gelände liegen im Sanierungsgebiet des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) und bekommen damit Städtebauförderungen. Die dafür zuständige Regierung von Schwaben sehe jedoch keinen Abriss der Webereihalle vor, so Huber. Die Behörde möchte demnach, dass die Stadt Senden sich mit der Webereihalle auseinandersetzt und eine mögliche Nutzung des Denkmals vorschlägt. Wie dieses Nutzungskonzept aussehen kann und welche Teile der Webereihalle es beinhaltet, ist noch offen. In diversen Bürgerwerkstätten war dies durchaus schon Thema, doch nie gab es ein offizielles Papier dazu, sagte Bögge. Und genau das fordert die Regierung von Schwaben, bevor weiter entschieden wird, wie es mit der Halle und dem Gelände aus städtebauförderlicher Sicht weitergeht.

Mit diesen Aussagen zeigten sich die Stadträte in der Sitzung überhaupt nicht einverstanden. Wörtz sprach von einem „vergifteten Apfel“. Die Regierung von Schwaben könne Senden nicht zwingen, ein Gebäude zu erhalten, das in derart desolatem Zustand sei. Heinz-Peter Ehrenberg (Grüne) fühlte sich ebenso unter Druck gesetzt: Damals habe niemand gesagt, dass es nur eine Förderung gebe, wenn die Halle bleibt. „Dann nehmen wir das Gelände eben raus aus dem Isek, wir lassen uns doch nicht das Messer auf die Brust setzen.“

Keine Halle, sondern eine Ruine

Walter Wörtz sah derweil im Isek nach und zitierte: „Da heißt es ‚möglicher Erhalt von Teilen‘, da steht nix von müssen.“ Auch Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) betonte, nie eine Verknüpfung zwischen Isek und einem Erhalt der Halle gesehen zu haben. „Wir wären mit Dummheit gepudert, wenn wir dieses Projekt angesichts unserer Finanzen angehen“, sagte sie. Alleine das Wort Halle sei falsch gewählt, „das ist eine Ruine“.

Kreisbaumeister Rudolf Hartberger bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es ein Gespräch zwischen Landesdenkmalamt, Regierung von Schwaben, Landratsamt und Stadt gegeben habe. Dort sei man übereingekommen, dass es Ziel sei, wenigstens einen Teil der Halle zu erhalten. Dafür brauche es eine bestimmte Nutzung, über die nachgedacht werden soll. Fehlende Finanzkraft alleine sei kein Argument für einen Abriss, für Denkmäler gebe es zudem viele Möglichkeiten an Zuschüssen.

Am Ende blieben viele Fragen offen. Was soll nun mit dem Gelände passieren? Das Thema soll noch einmal mit Vertretern der Regierung von Schwaben in einem Gespräch geklärt werden, so der Vorschlag des Bürgermeisters.