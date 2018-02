2018-02-15 15:43:00.0

Senden Wasserwacht rettet Frau aus eisigem Illerkanal

Die Strömung ist so stark, dass die 64-Jährige nicht mehr herauskommt. Polizisten halten sie fest, bis die Rettungskräfte die Frau herausziehen können. Von Carolin Oefner

Spektakuläre Rettung im Illerkanal in Senden: Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei haben eine 64-jährige Frau aus dem Wasser gerettet – hätte niemand die Rufe der Frau gehört, wäre sie wegen der Strömung und der Kälte wahrscheinlich gestorben.

Eine Zeugin informierte die Polizei am Mittwochabend um 19 Uhr, dass sie Hilferufe im Bereich der alten Weberei in der Mühlbachstraße höre, die sich wie die Laute eines Kleinkindes anhören. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten daraufhin die Bereiche um die Weberei und den Mühlbach, wie der Illerkanal in dem Bereich auch heißt, ab. Statt eines Kleinkindes entdeckten sie die 64-Jährige im Illerkanal. Sie wurde durch die starke Strömung an den Rechen gedrückt, der sich unter der Brücke an der Illerwehrstraße befindet.

Polizisten bilden eine Kette und halten die Frau über Wasser

Eine sofortige Rettung durch die Streifenbesatzung war aufgrund der starken Strömung und des abschüssigen Geländes nicht möglich. Bis die alarmierte Wasserwacht und Feuerwehr eintrafen, bildeten die Polzisten eine Kette und hielten die Frau an der Hand fest. So konnte sie ihren Kopf weiter über Wasser halten, wie die Polizei mitteilt. Der Untersog im Illerkanal war jedoch derart stark, dass die Polizisten die Frau nicht an der Hand aus dem Wasser ziehen konnten.

Die Wasserwacht kam schnell zum Einsatzort und übernahm die Rettung mithilfe von einem Surfbrett und Rettungsbojen.

Die 64-Jährige wurde im Anschluss mit einer starken Unterkühlung in ein Klinikum gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Frau fiel wohl nach ersten Erkenntnissen beim Spazierengehen in den Mühlbach und ist durch die starke Strömung mitgerissen und an den Rechen gedrückt worden.

Die Polizei Senden führt weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.