2017-07-07 13:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm/Günzburg Wege aus dem Teufelskreis gesucht

Eine Studie soll klären, ob Langzeitarbeitslose mit psychischen Problemen durch ein neuartiges Gruppenprogramm leichter in die Arbeitswelt zurück finden. Von Oliver Helmstädter

Allein 2110 Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit in Ulm sind ein Jahr und länger arbeitslos. Und haben so den Stempel „langzeitarbeitlos“ unsichtbar auf der Stirn. Und das trotz angeblicher Vollbeschäftigung und einem Fachkräftemangel, der offene Stellen teilweise monatelang unbesetzt lässt. Ein Projekt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm am Günzburger Bezirkskrankenhaus plant nun ein neuartiges Gruppenprogramm, das die Hilfe für eine Personengruppe, die oftmals unter psychischen Problemen leidet, reformieren könnte.

Das Grundproblem: „Viele Menschen aus dieser Gruppe suchen von sich aus keine Hilfe“, sagt Nicolas Rüsch, der Leiter der Sektion Public Mental Health der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II. In der Forschung würde von der „Hidden Population“, der „Verborgenen Bevölkerung“ gesprochen. Ob Angst vor Stigmatisierung oder fehlendes Krankheitsgefühl: Die Gründe, weshalb arbeitslose Menschen mit psychischen Erkrankungen oft keine Hilfe in Anspruch nehmen, seien vielfältig. Im Projekt „Arbeitslosigkeit und Hilfe-Aufsuchen bei psychischen Belastungen“ – abgekürzt Aloha – haben Wissenschaftler und Mediziner in den vergangenen zwei Jahren untersucht, was es Betroffenen erschwert oder erleichtert, den Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit und psychischer Belastung zu durchbrechen. Die Ergebnisse der Befragung von 301 Langzeitarbeitslosen mit oder ohne diagnostizierte psychische Erkrankung fließen nun in ein Gruppenprogramm ein, das noch dieses Jahr starten soll und auf Erfolg oder Misserfolg überprüft wird. Rüsch: „Wenn wir herausfinden, dass das nichts bringt, ist das auch ein Ergebnis.“ Insgesamt werden für diesen Teil der Studie 100 Teilnehmer gesucht. Für 50 Arbeitslose wird ein Programm mit vier Sitzungen zu je 90 Minuten erstellt, die andere „Kontrollgruppe“ macht weiter wie bisher.

Der Ansatz des Gruppenpogramms sei neu: „Predigten von Experten haben die Leute genug gehört“, sagt Rüsch in Anbetracht existierender sozialpsychologischer Beratungen. Der neue Ansatz werde nicht am Reißbrett entworfen, sondern folge dem Slogan der internationalen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung: „Nichts über uns, ohne uns.“ Menschen mit Beeinträchtigung jeglicher Art seien Experten in eigener Sache. Das betriffe nicht nur ihr eigenes Leben sondern auch die Rahmenbedingungen, in denen sie leben.

Und so komme der Beteiligung von Menschen, die eine psychische Krisen-Situation erfolgreich hinter sich brachten große Bedeutung zu. Hier wiederrum spielen Genesungsbegleiter der Organisation Ex-In eine wichtige Rolle. Kurz gesagt: Ehemals psychisch Kranke helfen anderen, die seelische Probleme haben. Wie Lösch betont, solle auf eine neuere Form der Psychotherapie zurück gegriffen werden, die die Betonung der eigenen Stärken und das Annehmen der eigenen Situation und Werte wie Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellt. Akzeptanz- und Commitmenttherapie wird das unter Fachleuten genannt.

Weitere Erkenntnisse, die in Entwicklung des Gruppenprogramms eingeflossen sind: Die befragten Arbeitslosen schilderten in der voraus gegangenen Befragung, dass sie von ihrem sozialen Umfeld ebenso wie von Akteuren im Gesundheitssystem als „anders“ behandelt wurden. Dies habe das Selbstwertgefühl gemindert und die Annahme psychiatrischer Hilfe erschwert. Die Stigmatisierung in der Gesellschaft sei ein großes Problem. Denn je größer die Zurückhaltung in Bezug auf die Offenlegung psychischer Erkrankungen gegenüber künftigen Arbeitgebern ist, desto höher ist laut der Studie die Wahrscheinlichkeit eines beruflichen Wiedereinstiegs.

Studienteilnehmer Wer arbeitslos ist und sich psychisch belastet fühlt, kann an der Studie teilnehmen. Das Gruppenprogramm findet in Räumen der Uni Ulm in der Parkstraße statt. Anmeldung bei Tamara Waldmann oder Tobias Staiger unter Telefon (0731) 50062303.