2017-07-11 09:00:00.0

Weißenhorn Weißenhorn ist eine Baustelle

Wegen der geplanten Fernwärme-Leitung sind derzeit mehrere Straßen gesperrt. Ein aktueller Überblick.

Eine Baustelle neben der anderen: Wer durch Weißenhorn fährt, steht mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens einmal an einer Stelle, an der er nicht mehr weiterfahren kann. Oder eines der vielen Umleitungs-Schilder erfüllt seinen Zweck und warnt die Fahrer vor. Wegen der geplanten Fernwärme-Leitung wird derzeit an mehreren Stellen in der Fuggerstadt gebaut.

Auf den großen Umleitungsstrecken gilt zudem Park- und Halteverbot, da das Verkehrschaos sonst zu groß wäre. Am Mittwoch werden weitere Strecken gesperrt. Hier ein aktueller Überblick über die betroffenen Straßen.

Die schon mehrfach angekündigte Verlegung der Fernwärmeleitung betrifft die Bereiche Maria-Theresia-Straße, Herzog-Ludwig-Straße, Bahnhofstraße und Günzburger Straße.

Die Arbeiten in der Maria-Theresia-Straße haben bereits begonnen. In der Herzog-Ludwig-Straße im Bereich zwischen Maria-Theresia-Straße und Bahnhofstraße und in der Bahnhofstraße wird der Baubeginn voraussichtlich morgen, Mittwoch, 12. Juli, sein. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Ebenfalls voraussichtlich zum morgigen Mittwoch, 12. Juli, starten in der Günzburger Straße im Bereich zwischen Nikolaus-Thoman-Straße und Ulmer Straße die Arbeiten.

Vorgesehen ist in der Maria-Theresia-Straße, in der Herzog-Ludwig-Straße und in der Bahnhofstraße wieder eine Wanderbaustelle, also mit einer Vollsperrung der Fahrbahn im direkten Baustellenbereich. Die Günzburger Straße wird im genannten Bereich zur Einbahnstraße. Mit dieser Regelung wird eine Ausfahrt aus der Günzburger Straße nach Angaben der Stadtverwaltung möglich sein, die Zufahrt über die Ulmer Straße jedoch nicht.

Weißenhorner, die in den betroffenen Straßen wohnen, werden von der Baufirma zeitnah informiert. Dabei können die Anlieger die Möglichkeit, zu ihren Grundstücken zu kommen, mit der Firma besprechen. Wie die Stadt Weißenhorn mitteilt, werden die Umleitungen entsprechend ausgeschildert. Wegen des umgeleiteten Verkehrs seien Haltverbote an den betreffenden Straßen „unumgänglich“.

Die Stadt Weißenhorn teilt außerdem mit, dass die von der Verwaltung gemeldete Umleitung für den morgen stattfindenden Ulrichsmarkt über die Herzog-Georg-Straße und Bahnhofstraße nicht möglich ist. Grund sind ebenfalls bereits laufende Arbeiten an der Fernwärmeleitung, wegen denen die Straßen gesperrt sind.

Die Verwaltung teilt mit, dass auch die Umleitungen um den Markt ausgeschildert sind und Autofahrer diesen Zeichen folgen sollen. (az)