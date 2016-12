2016-12-25 12:57:00.0

Wirtschaft Weißenhorner Firma Peri in der Aufwärtsspirale

Das Weißenhorner Unternehmen hat weiter weltweites Wachstum im Visier. Ein Blick auf spektakuläre Großprojekte, Innovationen und das kommende Jahr Von Oliver Helmstädter

Der Schalungsspezialist Peri blickt zufrieden auf den Verlauf des Jahres 2016 zurück und positiv in die zukünftige Geschäftsentwicklung. In einer Pressemitteilung ist von einem moderaten Umsatzwachstum die Rede. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die etwa 8000 Mitarbeiter in über 60 Tochtergesellschaften einen Umsatz in Höhe von mehr als 1,3 Milliarden Euro.

Für das kommende Jahr erwartet Peri in allen Bereichen eine gute Geschäftsentwicklung und wachsende Umsätze. Weltweit bestehe unter anderem im Wohnungs- und auch im Infrastrukturbau eine hohe Nachfrage; in Nordamerika entstehen ebenso wie in zahlreichen europäischen Metropolen viele Hochhäuser.

Die Wurzeln des Erfolgs sieht Fabian Kracht, Geschäftsführer Finanzen und Organisation, in der breiten Aufstellung der Firma: Durch eine frühzeitige und konsequente Internationalisierungsstrategie partizipiere Peri an dem Wachstum der Märkte in Asien, Amerika und dem Mittleren Osten. „Mittlerweile erzielen wir fast 90 Prozent der Umsätze im Ausland. Durch diese internationale Aufstellung sind wir zudem in der Lage, nationale Wirtschaftskrisen, wie es sie in 2015 beispielsweise in Brasilien oder der Ukraine gab, besser auszugleichen.“

Weltweit entstehen unzählige Bauwerke

Stärkste Wachstumstreiber im Jahr 2016 seien die USA und Kanada gewesen. Außerdem entwickelten sich einige Länder in Zentral- und Osteuropa sehr gut. Aus Sicht der Peri-Gruppe konnte dadurch die etwas schwächere Geschäftsentwicklung im Mittleren Osten und in einigen asiatischen Märkten gut ausgeglichen werden. In Zentraleuropa zeigte sich die Baukonjunktur sehr stabil, über das ganze Jahr hinweg verzeichnet das Unternehmen kontinuierlich ansteigende Auftragseingänge.

Im nun auslaufenden Jahr entstanden mit Peri Schalungs- und Gerüsttechnik unzählige Bauwerke weltweit. Eines ragt besonders heraus: Der 170 Meter hohe Generali Tower in Mailand, der mit seiner eleganten Drehbewegung die Handschrift der berühmten Architektin Zaha Hadid trägt. Der Rohbau dieses architektonisch herausragenden Bauwerks konnte dank Technik und Konzept aus Weißenhorn innerhalb von nur 17 Monaten Bauzeit fertiggestellt werden.

Ein enger Bauzeitenplan prägte auch den im Jahr 2013 begonnenen und über 500 Millionen Euro kostenden Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses. Neben der Bereitstellung großer Materialmengen sorgte insbesondere die baubegleitende Projektunterstützung durch die Peri-Ingenieure dafür, dass dieser eingehalten und sämtliche Anforderungen erfüllt werden konnten.

Auch in Zukunft soll es Innovationen geben

Manche Projekte sind auf eine andere Art spektakulär: Nordöstlich von Edmonton in Alberta entsteht seit 2013 die weltweit modernste Ölsandraffinerie. Und die Firma Peri ist bei dem Großprojekt mit ihren Projekten dabei. Sein Heil sucht Peri auch in der Zukunft in Innovationen: In diesem Jahr präsentierten die Weißenhorner auf der Weltleitmesse Bauma in München ein neues einfach aufzubauendes und außerordentlich sicheres Fassadengerüst. Zudem wurde die erste Verschalung aus Kunststoff („Technopolymer“) vorgestellt.

Oft bedeuten steigende Umsätze auch mehr Jobs. Ob das für Weißenhorn gilt, ist noch unklar. Am Stammsitz arbeiten etwa 1600 Menschen. Die durchschnittliche Zahl für das Jahr 2016 ermittelt die Peri-Personalabteilung erst Anfang kommenden Jahres. Klar ist: Im Sommer 2017 startet Peri die Produktion in Günzburg mit 88 Beschäftigten.