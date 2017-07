2017-07-09 17:51:00.0

Alb-Donau-Kreis Weltkulturerbe: Die Alb gehört jetzt dazu

Sechs Höhlen im Ach- und Lonetal sind nun den Pyramiden von Gizeh, der Großen Mauer oder der Inka-Bergfestung Machu Picchu gleichgestellt. Die Erwartungen sind groß.

Die Unesco hat die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg zum Weltkulturerbe ernannt. Das gab das Unesco-Komitee in Krakau bekannt. Laut Unesco zeugen die sechs Höhlen der Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb von einer der frühesten figurativen Kunst weltweit und liefern wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung der Kunst. Die Höhlen rund um Blaubeuren gelten als eines der wichtigsten Ausgrabungsgebiete für Archäologen. Unter anderem fanden Forscher dort die älteste bekannte Menschenfigur der Welt.

„Die Verleihung des Welterbe-Status für Höhlen der ältesten Eiszeitkunst ist eine fantastische Nachricht, mit Schubkraft für unsere ganze Region“, kommentierten die Landräte Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Thomas Reinhardt (Heidenheim) und Oberbürgermeister Gunter Czisch (Stadt Ulm) die in Krakau gefallene Entscheidung der Unesco in einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme. Jetzt gelte es, die Zusammenarbeit für eine gut vernetzte touristische Präsentation der Höhlen und Präsentationsorte der Eiszeitkunst in der Region deutlich zu verstärken.

ANZEIGE

Die Anerkennung als Welterbe-Stätte betrifft die Höhlen Hohle Fels (Schelklingen/Alb-Donau-Kreis), Geißenklösterle und Sirgenstein (Blaubeuren/Alb-Donau-Kreis) – alle im Achtal gelegen – sowie die im Lonetal gelegenen Höhlen Bockstein (Rammingen/Alb-Donau-Kreis), Hohlenstein (Asselfingen/ Alb-Donau-Kreis) und Vogelherd (Niederstotzingen/Landkreis Heidenheim). Sie sind als Welterbe-Stätte nun den Pyramiden von Gizeh, der Großen Mauer in China, der Inka-Bergfestung Machu Picchu in Peru oder in Deutschland dem Speyerer Dom sowie den Altstädten von Lübeck und Regensburg gleichgestellt.

Dass die Welterbe-Anerkennung der Region „neue, starke Impulse für eine nachhaltige touristische Entwicklung“ gibt, hofft Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis). Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch nannte das Votum des Welterbe-Komitees der Unesco „eine großartige Entscheidung von großer Tragweite“, die nur durch das geschlossene Auftreten aller Beteiligten im Vorfeld möglich geworden sei. Nun werde das „Prädikat Weltkulturerbe“ umzusetzen sein. „Die in den Höhlen gefundenen faszinierenden Artefakte aus Mammutelfenbein, wie der Löwenmensch, öffnen ein Fenster in die Vergangenheit unserer Spezies. Sie sind beeindruckende frühe Kunstwerke und Zeugen der Entwicklung des menschlichen Geistes.“

Die Landräte des Albs-Donau-Kreises sowie Heidenheims und der Ulmer Oberbürgermeister schlagen vor, eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle für die gemeinsame Werbe-Dachmarke „Weltkultursprung“ einzurichten, mit Sitz im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm. Sie soll sich vor allem um die Koordination, Information und touristische Vermarktung mit Blick auf die Welterbe-Stätten im Achtal und Lonetal sowie die Eiszeitkunst-Funde kümmern.

Eine Werbekampagne für die sechs Fundhöhlen und die Präsentationsorte wurde bereits auf den Weg gebracht. Der Ulmer Landtagsabgeordnete Martin Rivoir forderte, dass möglichst zeitnah das angedachte Besucherkonzept und das Informationssystem für die Höhlen der Eiszeitkunst umgesetzt werden solle, um das zu erwartende Anwachsen der Besucherzahlen besser lenken zu können. Entsprechende Fördermittel im Landeshaushalt ständen bereit. Doch Rivoir hält „weitere Landesmittel“ zum Beispiel aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes für sinnvoll.

Präsentationsorte in der Region sind das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren, als Schwerpunktmuseum des Landes für die Altsteinzeit, der Archäopark Vogelherd bei Niederstotzingen und das Museum Ulm, das den Löwenmenschen beherbergt. Die ältesten figürlichen Kunstwerke und Musikinstrumente der Menschheit wurden von Archäologen in mehreren Höhlen entdeckt, im Achtal bei Schelklingen und Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) sowie im Lonetal (Alb-Donau-Kreis/Landkreis Heidenheim). Die wichtigsten Fundorte sind die Höhlen Hohle Fels, Geißenklösterle und Sirgenstein (Achtal) sowie Bocksteinhöhle, Hohlenstein und Vogelherdhöhle (Lonetal). Die ersten Darstellungen von Menschen, Tieren und Mischwesen sind Beleg für die Entstehung des modernen menschlichen Geistes, der sich in Kunst, Symbolen, Musik, Ritualen und Glaubensvorstellungen ausdrückte. Zu den bekanntesten Funden, die in Museen in der Region besichtigt werden können, gehören der Löwenmensch aus dem Hohlenstein (Museum Ulm), die „Venus aus dem Hohle Fels“ (Blaubeuren), das Mammut aus der Vogelherdhöhle (Archäopark Vogelherd Niederstotzingen) und der Wasservogel aus dem Hohle Fels (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren). Diese Skulpturen aus Mammutelfenbein haben ein Alter von rund 40000 Jahren und eine Größe von vier bis sechs Zentimetern (der Löwenmensch aus dem Hohlenstein-Stadel hat eine Höhe von 31 Zentimetern). Die ältesten Musikinstrumente, Flöten aus Vogelknochen oder Mammutelfenbein, sind im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren zu sehen, beispielsweise die Elfenbeinflöte aus dem Geißenklösterle. (az)