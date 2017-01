2017-01-05 07:00:00.0

Neu-Ulm Wenn Retter im Einsatz angegriffen werden

In Augsburg ist an Silvester ein Feuerwehrmann verletzt worden. Ein Politiker fordert härtere Strafen für solche Taten. Was Helfer in Ulm und Neu-Ulm sagen Von Jens Noll

Der Fall hat in der Region großes Aufsehen erregt: In der Silvesternacht ist in Augsburg ein Feuerwehrmann durch eine Rakete verletzt worden, die offenbar gezielt auf ihn gerichtet war. Doch damit nicht genug. Andere Feuerwehrleute, die der erfahrenen Einsatzkraft helfen wollten, wurden wie berichtet ebenfalls mit Silvesterkrachern und Raketen beschossen. War das ein Einzelfall? Oder haben Rettungskräfte in Ulm und Neu-Ulm zum Jahreswechsel Ähnliches erlebt?

Walter Link vom Technischen Hilfswerk (THW) Ulm war an Silvester in der Innenstadt im Einsatz. „Es ist mehrfach passiert, dass Raketen unkontrolliert gezündet wurden und dann auf dem Boden oder in Gesichtshöhe über den Münsterplatz flogen“, berichtet er. „Bis auf einen Böller, der unter unser Fahrzeug geworfen wurde, konnten wir aber keine gezielten Aktionen gegen uns feststellen“, fügt Link hinzu.

Das Thema Gewalt gegen Rettungskräfte ist dem Zugführer des THW allerdings auch bekannt. Hilfskräfte, die in größeren Städten wie Berlin im Einsatz sind, haben ihm schon von mehreren Fällen berichtet. Link selbst es hat vor zwei Jahren in Wiblingen erlebt, dass ein Mann einen Kollegen geschlagen hat. Dass das THW während eines Einsatzes eine Straße sperren musste, hatte den Autofahrer offensichtlich sehr aggressiv gemacht.

Auch das Rote Kreuz in Ulm hatte es schon mit aggressiven Patienten zu tun. Guido Mayer, Geschäftsführer des dortigen DRK Rettungsdienstes, spricht von Einzelfällen, insbesondere in Verbindung mit Alkohol.

Gezielte Angriffe, gar mit Silvesterraketen, habe es aber noch nicht gegeben. Ähnlich äußern sich auch Hansjörg Prinzing, Branddirektor der Feuerwehr Ulm, und Andreas Hoffzimmer, Kommandant der Neu-Ulmer Feuerwehr.

Prinzing hat selbst schon gesehen, wie Polizisten im Einsatz angegriffen wurden. „Bei der Feuerwehr Ulm ist mir kein Fall bekannt aus den vergangenen 20 Jahren.“ Auch Hoffzimmer sagt: „Dass jemand verletzt worden ist, mussten wir Gott sei Dank noch nicht erleben.“

Die Rechtslage ist klar: Wer gegen Vollstreckungsbeamte, zum Beispiel gegen einen Polizisten, mit Gewalt Widerstand leistet oder ihn tätlich angreift, bekommt laut Paragraf 113 Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Paragraf 114 schließt andere Einsatzkräfte mit ein. Demnach wird auch bestraft, wer bei Unglücksfällen Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes durch Gewalt behindert oder sie dabei tätlich angreift.

Der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Schuster, ein ehemaliger Berufsfeuerwehrmann, setzt sich seit dem Vorfall in Augsburg für härtere Strafen ein. Er hat vom bayerischen Innenministerium auf Nachfrage erfahren, dass im Jahr 2015 insgesamt 2325 Helfer und Polizisten im Freistaat durch Angriffe zu Schaden gekommen sind, fast 200 mehr als in den Vorjahren. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten führt dazu keine Statistik.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen halten die Feuerwehren in den Städten Neu-Ulm und Ulm sowie der DRK Rettungsdienst in Ulm es nicht für nötig, die Gesetze zu verschärfen. Walter Link vom THW Ulm befürchtet, eine härtere Bestrafung von Angriffen gegen Rettungskräfte könnte noch eher Hass schüren. Wichtiger ist seiner Meinung nach eine bessere Versorgung der Einsatzkräfte nach einem Angriff, zum Beispiel in Form eines Ausgleichs für längere Verdienstausfälle.