2017-01-12 21:01:00.0

Illertissen/Neu-Ulm Wenn dem Richter der Kragen platzt

Ein seltsamer Streit spielte sich bei einer Verhandlung in Neu-Ulm ab. Völlig unbeteiligt: der Angeklagte. Von Orla Finegan

Illertissen/Neu-Ulm Ein 20-jähriger Mann aus Illertissen musste sich gestern vor Gericht verantworten. Er soll einen anderen Mann mit einem Pfefferspray angegriffen haben – der Vorwurf: Versuchte schwere Körperverletzung. Eigentlich ein alltäglicher Fall für die Justiz. Doch wie der verhandelt wurde, war alles andere als gewöhnlich. Schon kurz nach Beginn der Sitzung kam es zu einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen Richter und Strafverteidigerin. Da rückte der Tatvorwurf selbst in den Hintergrund. Die frostige Stimmung zwischen den beiden Kontrahenten war deutlich spürbar. Ein Beispiel: Drei mal musste die Frau zu einer Wortmeldung ansetzen, bis sie diese vorbringen konnte, ohne dabei vom Richter unterbrochen zu werden. Im weiteren Verlauf der Verhandlung schien der Richter genervt, die Rechtsanwältin irritiert, der Angeklagte verwirrt und die Zuschauer verwundert. Die Verteidigerin wollte durchbringen, dass der Angeklagte einen aus der Staatskasse bezahlten Pflichtverteidiger an die Seite gestellt bekommt, da er aufgrund einer geistigen Behinderung selbst nicht vernehmungsfähig sei. Sie selbst ist bislang als Wahlverteidigerin für ihren Mandanten aktiv. Von der angeblichen Beeinträchtigung wollte der Richter sich selbst überzeugen. „Wenn sie es unbedingt hochkochen wollen, kochen wir es hoch“, sagte er an die Verteidigerin gewandt, die darauf beharrte, dass er nicht vernehmungsfähig sei. Sie sagte: „Sie wollen ja nicht einfach jemanden verurteilen.“ Darauf er: „Wollen sie mir was unterstellen? Das ist frech!“ Der 20-Jährige saß derweil auf der Anklagebank und wusste offenbar nicht genau, wohin er schauen sollte. Die Staatsanwältin und die Protokollführerin verzogen keine Miene. Ein paar Minuten später wurde das Verfahren dann ausgesetzt, das heißt, es wird einen neuen Termin geben. (fino)