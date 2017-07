2017-07-23 08:59:00.0

Neu-Ulm Wenn die Donau Wasser lässt

Der Uferbereich unter der Gänstorbrücke wird ab Dienstag auf die Bauarbeiten vorbereitet. Damit die Bagger überhaupt erst anrollen können, muss einige getan werden.

Anfang August beginnen die Bauarbeiten zur neuen Geh- und Radwegunterführung unter der Gänstorbrücke. Das teilt die Stadt Neu-Ulm nun mit. Wie bereits berichtet, plante die Verwaltung nach dem Nabada am Montag mit den Arbeiten zu beginnen. Das ist nun auch der Fall: Denn am Dienstag, 25. Juli, rollen die Bagger an, die Baustelle wird eingerichtet. So richtig los geht’s dann erst am 2. August. Dann ist der Spatenstich für das rund 1,5 Million Euro teure Projekt geplant.

Der neue Geh- und Radfahrweg soll künftig unter der Gänstorbrücke hindurch die bereits bestehenden Wege miteinander verbinden und so durchgängiges Radeln und Spazieren ermöglichen. Wie Sandra Lützel, Pressesprecherin der Stadt, mitteilt, sei der Bau des Wegs technisch äußerst aufwendig, denn er verlaufe streckenweise bis zu einem halben Meter unterhalb des Wasserstandes der Donau. Damit Radler und Spaziergänger dennoch trockenen Fußes bleiben, muss direkt unter der Gänstorbrücke ein Trogbauwerk errichtet werden.

Auf beiden Seiten der Brücke werden dafür Baustraßen in der Donau aufgeschüttet. Um das verlängerte „Ufer“ zu sicher, werden rund zehn Meter lange Spundwände in den Untergrund gerammt. Erst dann kann der Wasserstand der Donau zeitweise so abgesenkt werden, dass der eigentliche Baugrund für das Bauwerk zutage tritt. Läuft alles nach Plan, könnte Ende September mit den Bauarbeiten des Trogs begonnen werden. Dieser wird rund 57 Meter lang sein. Insgesamt wird die neue Strecke 270 Meter lang und vier Meter breit. Fußgänger und Radfahrer sind auf dem Weg gleichberechtigt. Sobald der Trog fertig ist, kann der Wasserspiegel der Donau wieder angehoben werden, teilt Pressesprecherin Lützel mit.

Bis Ende des Jahres sollen die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sein. Letzte Restarbeiten erfolgen im Frühjahr 2018. Im Anschluss werde der neue Geh- und Radweg für die Öffentlichkeit freigegeben.

Während der Bauarbeiten ist der Geh- und Radweg an der Donau im Bereich zwischen der Straße Am Steg und der Paulstraße gesperrt. Der öffentliche Geh- und Radverkehr wird während dieser Zeit über die Straße Am Steg, die Augsburger Straße, den Augsburger-Tor-Platz und die Paulstraße umgeleitet. (az)