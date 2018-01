2018-01-29 05:57:00.0

Kinderprunksitzung Wenn sieben Schwaben feiern

Bei der Kinderprunksitzung des Carneval Clubs Illertal in Senden geht es hoch her. Prinzenpaare, fleißige Garden und witzige Büttenredner aus der Region zeigen ihr Können. Von Angela Häusler

Kunterbunt und fröhlich ging es am Samstag im Sendener Bürgerhaus zu: Bei der 7-Schwaben- und Fremden-Kinderprunksitzung machten Gruppen aus sieben verschiedenen Karnevalsvereinen Furore.

Es war gleich eine ganze Riege aus nobel gewandeten Prinzenpaaren, die am Nachmittag mitsamt ihrem Gefolge im Saal des Bürgerhauses einmarschierte: Sie hießen Simone I. und Daniel I., Jens und Verena, Nick und Lara oder Moritz und Rosanna – allesamt Kinderprinzenpaare von Karnevalsvereinen aus der Region. Gruppen und Garden des Sendener Carneval Clubs Illertal (CCI), der Büttelzunft Nersingen, des Kuhbergvereins Ulm, der Karnevalsgesellschaft Greane Krapfa Oberelchingen, der Lachatrapper aus Dornstadt und der Karnevalsgesellschaft Unterelchingen waren gekommen. Ebenso waren zwei Vereine aus dem Günzburger Raum dabei: der CC Harthausen und der LCV Waldstetten.

Prunksitzung mit sieben Schwaben statt Kinderball

Der Sendener Carneval-Club-Illertal hat diese große Veranstaltung in diesem Jahr statt dem sonst üblichen Kinderball durchgeführt, berichtete die Vizepräsidentin des CCI, Jessica Schreiber, die die Anzahl der Teilnehmer auf stattliche 300 schätzte. Schließlich wechselten sich auf der Bühne über den ganzen Nachmittag hinweg Garden, Tanzmariechen und Nachwuchs-Büttenredner ab. So sorgten sie für ein insgesamt mehr als dreistündiges Programm.

Und das war gespickt mit tänzerischen Highlights. Ob es nun die allerjüngsten Tanzmäuse und Minigarden waren, die Kindergarden oder die Teenies: Alle bewiesen eindrucksvoll, wie fleißig sie in den vergangenen Monaten für die Faschingsauftritte trainiert haben. Ob in fantasievollen Kostümen, etwa aus dem Märchenfilm Eiskönigin, als Pumuckl und Heidi oder als Piraten mit gebogenen Schwertern samt Schiff. Auch in den Gardeuniformen mit Dreispitz, Rock und Stiefeln bewegten sich die Tänzerinnen temporeich und genau aufeinander abgestimmt auf der Bühne. Verdienten Applaus bekamen ebenso die insgesamt fünf Tanzmariechen, die bei ihren Solo-Auftritten gekonnt übers Parkett wirbelten.

Zum großen Finale kommen alle auf die Bühne

Auch jugendliche Büttenredner traten auf, die unter anderem den Italo-Hit Felicita zu einem Salatrezept umgedichtet hatten. Andere beleuchteten scherzhaft die Auswirkungen der Gesundheitsreform, durch die ein einziges künstliches Gebiss zum nützlichen Utensil für ganze Familien werden kann, wenn es der Reihe nach benutzt wird.

Gesorgt war, dank vieler freiwilliger Helfer, auch fürs leibliche Wohl der Akteure und Besucher. Und zum großen Finale versammelten sich alle Mitwirkenden noch einmal feiernd auf der Bühne – lautstark begleitet von den Musikanten der Büttelzunft Nersingen, die mit Trommeln und Schalmeien noch einmal richtig einheizten.

Im Rahmen der Prunksitzung ehrte Jürgen Merz, Ehrenmitglied des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine, dann langjährige CCI-Mitglieder mit Verdienstorden: Lotta Bayer, Angelina Heerdegen, Yvette Randhawa, Waltraud Müller und Lianne Heerdegen für fünf Jahre; Andreas Rusch, Susanne Gröbner, Shivaa Azarbakhsh, Sina-Marie Muntz, Monique Azarbakhsh und Xenia Gröbner für sieben Jahre sowie Marion Rosenberger für 15 Jahre.