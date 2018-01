2018-01-19 06:00:00.0

Weißenhorn Wer möchte Leihautos nutzen?

Weißenhorn will ein Carsharing-Angebot einrichten. Die Stadträte sind von der Idee überzeugt. Nun soll geklärt werden, ob auch die Bürger darauf abfahren. Von Jens Noll

Mit dem Zug am Bahnhof ankommen, auf dem Parkplatz in das Leihauto einsteigen und losfahren. Das könnte auch bald in Weißenhorn möglich sein. Denn die Stadt will ein sogenanntes Carsharing-Angebot einrichten. Dafür hat die Verwaltung bereits Gespräche mit dem Anbieter Conficars geführt. In Ulm und Neu-Ulm ist die Firma bereits seit 2006 tätig.

Zunächst einmal sollen aber die Bürger in der Fuggerstadt über das Internet und den Stadtanzeiger befragt werden, ob sie überhaupt Interesse an einem solchen Angebot haben. Das schlug Bürgermeister Wolfgang Fendt diese Woche im Stadtrat vor. Gleichzeitig betonte er: „Einen Vertrag, wo wir das alleinige wirtschaftliche Risiko tragen, kommt nicht infrage.“

ANZEIGE

Grundsätzlich signalisierten die Stadträte ihre Zustimmung, denn sie sind überzeugt von der Idee, dass sich mehrere Nutzer ein Fahrzeug teilen und so nicht nur die Umwelt, sondern auch ihren Geldbeutel schonen können. In den einstimmig getroffenen Beschluss flossen aber noch zwei Anregungen ein.

Auch eine Stadt wie Weißenhorn sollte ein Carsharing-Angebot haben, sagte Herbert Richter (SPD). Franz Josef Niebling (CSU) sprach von einer „sinnvollen Ergänzung“ zum öffentlichen Nahverkehr. Und er gab zu bedenken: „Unsere Autos, die wir benutzen, stehen zu 95 Prozent ihres Lebens auf dem Parkplatz.“ Wichtig wäre aus Sicht von Niebling bei der Umfrage, wo die Bürger sich einen Standort für Leihfahrzeuge wünschen. Er selbst kann sich zusätzlich zum Bahnhof auch einen Platz an der Östlichen Promenade und am Waldfriedhof vorstellen. „Vielleicht könnte man auch ein E-Auto anbieten“, fügte er hinzu.

Weitere mögliche Standorte in Pfaffenhofen oder Roggenburg schlug Bernhard Jüstel (WÜW) vor. Zudem sollte aus seiner Sicht geprüft werden, ob es Fördermöglichkeiten durch den Freistaat Bayern gibt. „Da sind wir dran“, sagte Fendt. Der Auftrag an die Verwaltung, nach Zuschussmöglichkeiten zu suchen, und die Nachfrage nach potenziellen Standorten bei der Umfrage wurde in den Beschluss mit aufgenommen.

Auch Sabine Snehotta (ÖDP) sieht die Zeit reif für Carsharing in Weißenhorn. Neben der Bedarfsabfrage sollte das Projekt aber auch hinreichend beworben werden, fügte sie hinzu. Auf Kosten der Stadt sollte man keine Werbung für ein Unternehmen wie Conficars machen, warf Günther Hogrefe (CSU) ein. Dazu sagte Fendt: Im Falle einer positiven Rückmeldung der Bürger werde das Angebot ohnehin ausgeschrieben, weil die Stadt Parkplätze dafür zur Verfügung stelle.

Noch einen Schritt weiter dachten Gunther Kühle und Marcus Biberacher von der CSU-Fraktion. Sie regten an, sich nach Leihfahrrädern und Kleinbussen zu erkundigen. Wobei Biberacher einschränkte: Das Carsharing sollte nicht in Konkurrenz zum Pfiffibus treten.