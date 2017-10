2017-10-10 07:00:00.0

Weißenhorn Werner Koczwara findet seine Pointen im Gesetzbuch

Er reißt Witze über skurrile Vorschriften und Juristendeutsch: Werner Koczwara war zu Gast in der Schranne in Weißenhorn. Von Ursula Katharina Balken

Werner Koczwara ist ein Überflieger. Er flog bereits über den Bundesgerichtshof und überfliegt nonstop das Steuerrecht, Reise- und Arbeitsrecht und Co. Er übt Juristensatire in seinem neuen Programm, nennt es „Einer flog über das Ordnungsamt“ und gastierte damit in Weißenhorn. Ein bunter Tupfer mehr in der Veranstaltungsreihe „Kultur in der Schranne“. In diesem Raum, der mit seinem morbiden Charme ein maßgeschneidertes Ambiente für das Genre Kleinkunst ist.

Der 60-jährige Kabarettist stand schon mit dem verstorbenen Grandseigneur des deutschen Kabaretts, Dieter Hildebrandt, und dem Spötter der Nation, Harald Schmidt, auf der Bühne. Was er mal eben so nebenbei erwähnt. Vielleicht ein Schnörkel, um seinen eigenen Stellenwert ins recht schummrige Licht der Schranne zu rücken. Dabei hat er das gar nicht nötig. Walter Koszwara ist bühnenfüllend – auch solo. Das einzige Requisit ist eine Leinwand, damit die Zuschauer mit verfolgen können, was in Gesetzbüchern und in bereits abgegriffenen Din-A-4-Heften, die er zur Hand hat, an Vorschriften und Urteilen der Justiz zu lesen ist. Eigentlich brauchte man diese Art von Schriften nur durchzublättern und man könnte sich seinen eigenen Satireabend auf dem heimischen Sofa gönnen. Nein, da muss Koczwara her, der mit hintergründigem Humor und trockenem Witz das Juristendeutsch den zahlreichen Zuhörern näher bringt.

ANZEIGE

„In Räumen, die dem Aufenthalt von Menschen dienen, darf nicht gejagt werden“, nachzulesen laut Koczwara in Paragraf 7 des Jagdgesetzes. Koczwara parliert ohne Punkt und Komma, er philosophiert und karikiert.

Läuft es anfänglich etwas zäh, so entwickelt sich doch ein kabarettistisches Crescendo. Wenn er darüber berichtet, was das Gesetz zu Frauen auf dem Beifahrersitz sagt, die dem Partner ständig erklären, wie man Auto fährt, was Er tun und was Er zu lassen hat, da wird geschlechterübergreifend gelacht. Und – wenn auch schon oft gehört – so verfehlt dieser Satz seine Wirkung auch in Weißenhorn nicht: „Wenn jemand auf seine Großmutter mit einem Gewehr aus 500 Metern Entfernung schießt und trifft, ist er sicherlich ein guter Schütze, aber ein schlechter Enkel.“

Seinen Höhepunkt findet Koczwara im zweiten Teil. Da können selbst Schwaben über sich selbst lachen. Schwaben als großzügige Trinkgeldgeber, die Rechnung macht 9,99 Euro, dann legt der Schwabe einen Zehn-Euro-Schein auf den Tisch und sagt großmütig „stimmt so.“ Verhaltenes Lachen im Zuschauerraum. Naja, da ist ja vielleicht was dran. Koczwara geht in schwarz glänzendem Satin-Anzug in modischen Sneakers mit weißer Sohle über die Bühne, ohne große Gestik lässt er seine Pointen los, lässig und locker. Zum Schluss seines Programms setzt er noch eine Zugabe drauf und spricht über Gleichstellung im Kuhstall zwischen Milch gebendem Rindvieh und einem schwulen Stier. Beifall für einen kurzweiligen Abend.