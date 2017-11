2017-11-14 07:00:00.0

Neu-Ulm Wie Neu-Ulms Zukunft aussehen soll

Nach zwei Jahren ziehen die Stadträte bei einer Klausurtagung eine erste Bilanz. Was in Sachen Parkplätze, Schulen und Kultur geplant ist.

Zwei Jahre ist es her, dass die Stadträte unter dem Leitsatz „Der Neu-Ulmer Weg ins Jahr 2025“ mehr oder weniger konkrete Leitlinien für die Zukunft der Stadt aufgestellt haben. Jetzt haben sie ein erstes Resümee zogen – und manches an die aktuelle Situation angepasst. „Neu-Ulm hat sich weiterentwickelt und befindet sich nach wie vor im Wandel – dem müssen wir seitens der Politik wie auch der Verwaltung Rechnung tragen“, so Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Ein Überblick:

Wohnraum Neu-Ulm wächst und wächst und wächst. Beim Thema Wohnraumplanung spielt auch die Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft (Nuwog) eine Rolle: Deren Investitionsplan sieht ein Volumen von 400 Wohneinheiten bis im Jahr 2020 vor – und hat sich damit gegenüber der Prognose aus 2013 verdoppelt. Insgesamt sind bis 2019 sieben Baumaßnahmen in Arbeit.

Kinderbetreuung und Bildung Gilt als oberste Priorität. Die Mark-Twain-Schule, die derzeit gebaut wird und 2019 eröffnet werden soll, werde vor allem eine räumliche Entlastung für die Erich-Kästner-Schule und die Weststadtschule bedeuten. Auch darüber hinaus wird in den Bereich Schulen und Kinderbetreuung investiert.

Umwelt und Verkehr Eine gute Nachricht für Autofahrer: Die Parkplatzsituation in der Stadt soll verbessert werden. Dass die Stadt Neu-Ulm eine Ebene mit 390 Plätzen in der Tiefgarage im neuen Wohnquartier „Südstadtbogen“ bekommt, ist bereits unter Dach und Fach (wir berichteten). Zudem soll auf dem Areal des aktuellen Parkplatzes des Edwin-Scharff-Hauses in Kooperation mit der Kreisspitalstiftung ein neues Parkhaus entstehen – mit 351 Parkplätzen. Zudem besprachen die Räte das ÖPNV-Konzept, das ausgebaut werden soll. Hier soll das noch zu behandelnde Radverkehrskonzept als Grundlage für weitere Maßnahmen dienen.

Kultur Soll weiterhin im Fokus bleiben – und ein attraktives Merkmal der Stadt Neu-Ulm. Klappen soll das unter anderem durch die kommende Wiedereröffnung des Edwin-Scharff-Museums oder der Etablierung der Dachmarke „Kulturraum Neu-Ulm“ – aber auch durch Aktionen darüber hinaus. Mit dem Festival „Kultur auf der Straße“ und dem kommunalen Projektraum „Putte“ für zeitgenössische Kunst sei es der Stadt gelungen, „kulturelles Neuland in der Region zu betreten und erfolgreich zu etablieren“. Zudem lockten Veranstaltungen wie Vorwerkfestival, Töpfermarkt, verkaufsoffene Sonntage sowie Wochenmarkt und Marktfeste immer mehr Besucher an.

Stadtverwaltung Die Bevölkerung wächst, die Aufgaben der Stadtverwaltung damit auch. Deshalb muss das Rathaus räumlich erweitert werden. Wo und wie das möglich wäre, das untersucht die Verwaltung gerade. Das Bürgerbüro wird zudem kurz- bis mittelfristig um ein mobiles Bürgerbüro erweitert.

Diskutiert wurden bei der Tagung ebenfalls die Auswirkungen einer möglichen Kreisfreiheit, der Sport- und Freizeitwert der Stadt sowie Sicherheit und Sauberkeit.

Und jetzt? Beschlüsse selbst wurden bei der Klausur keine gefasst. Die Ergebnisse der Tagung wird der Stadtrat in seinen kommenden Sitzungen diskutieren. (az)