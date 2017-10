2017-10-14 07:00:00.0

Ulm Wie Zuwanderer am besten Deutsch lernen

Mehr als 3000 Ausländer haben bisher in über 150 Kursen die Volkshochschule besucht. Damit die Schüler erfolgreich lernen, müssen einige Bedingungen stimmen. Von Sebastian Mayr

Auf die Ergebnisse ihrer Schützlinge ist Claudia Schoeppl stolz. Die Leiterin des Fachbereichs Deutsch als Fremdsprache an der Ulmer Volkshochschule (Vh) ist der Meinung: Die Erfolgsquoten der insgesamt 3000 Schüler, die Integrationskurse der Vh besuchen und besucht haben, können sich sehen lassen. Sehen lassen kann sich auch die Zahl der Kurse. An diesem Samstag feiert die Vh „150 mal Deutsch International“. Der 150. Integrationskurs hat im Juli begonnen. Wegen der Prüfungstermine und der Sommerferien ist aber erst jetzt Gelegenheit für ein „buntes Fest“, wie Schoeppl es nennt.

Die Erfolgsquote liegt zwischen 50 und 75 Prozent

Wie die Prüfungen ausfallen, hängt von der Zusammensetzung der Kurse ab. Kommen die Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern, bestehen Schoeppl zufolge etwa drei Viertel von ihnen. Stammen viele aus dem gleichen Sprachraum, liegt die Erfolgsquote nur bei 50 Prozent. Ein Problem, das sich bei Schülern aus dem arabischen Raum zeigt. Gerade in den Jahren 2015 und 2016 besuchten viele Flüchtlinge die Integrationskurse. Diese Schüler mussten nicht nur die deutsche Sprache und Kultur kennenlernen, sondern auch eine andere Schrift. „Viele tragen noch ganz andere Probleme herum. Da fällt es schwer, sich zu konzentrieren“, sagt Schoeppl. Was der Erfolgsquote außerdem schade: Untereinander werde oft arabisch gesprochen. „Da erfolgt einfach wenig Kommunikation auf Deutsch“, sagt Schoeppl.

Das sei 2012 und 2013 anders gewesen, als viele Leute aus damals kriselnden EU-Ländern wie Spanien, Italien und Griechenland die Kurse besuchten. Weil sie keine andere gemeinsame Sprache beherrschten, spielte Deutsch schnell eine wichtige Rolle für den Austausch untereinander. Inzwischen nimmt die Zahl der Europäer in den Kursen wieder zu – was es einfacher macht, Kurse mit Schülern aus verschiedenen Ländern zu besetzen.

Am Samstag feiert die Volkshochschule ein „buntes Fest“

Seit 2012 beginnen an der Vh Ulm jährlich 30 Integrationskurse, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden. Sie bestehen aus 600 Stunden Sprachunterricht und 100 Stunden, die sich um deutsche Kultur und Geschichte drehen. Nicht alle Schüler besuchen alle Module an einem Stück. Wer die 700 Stunden hinter sich gebracht hat, nimmt an einer Prüfung teil. Wer sie besteht, bekommt ein Zertifikat für das europäische Sprachlevel B 1. Wer durchfällt, kann weitere 300 Unterrichtsstunden nehmen. Im zweiten Versuch, sagt Schoeppl, bestehe fast jeder die Prüfung. Sie sieht bei der Vh einen besonderen Vorteil für die Integrationskurse: Durch das weitere Angebot komme es wirklich zu Kontakten zwischen Neuankömmlingen und Einheimischen. „Sprache ist Kommunikation und Verstehen. Ohne gemeinsame Sprache geht es nicht“, fasst Schoeppl die Bedeutung der Integrationskurse zusammen.

Termin Die Volkshochschule Ulm veranstaltet am heutigen Samstag ein interkulturelles Fest. Beginn ist um 17 Uhr.