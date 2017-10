2017-10-18 06:59:00.0

Justiz Wie die Bewohner in der Region noch heute unter den Einbrüchen leiden

Zwei Serben müssen sich vor dem Landgericht Memmingen verantworten, weil sie in mehrere Häuser eingestiegen sind. Für die Bestohlenen geht es nicht um den finanziellen Schaden Von Carolin Oefner

Sie sehen den Männern in die Augen, die in ihre Häuser eingebrochen und in ihre Privatsphäre eingedrungen sind. 17 Zeugen hat das Landgericht Memmingen zur Fortsetzung des Prozesses um Wohnungseinbrüche in der Region geladen – rund die Hälfte von ihnen sind Bewohner der Häuser, in die die beiden serbischen Männer eingebrochen sind.

Ein Geschädigter nach dem anderen betritt den Gerichtssaal, Familienväter und einige ältere Frauen. Sie erzählen vor Gericht, wie sie immer noch unter den Folgen leiden: Sie verlassen abends nicht mehr ihre Häuser, sie lassen Lichter an, verriegeln Türen mehrfach. Und viele haben psychische Probleme. „Immer wenn man die Wohnung betritt, denkt man, es ist jemand hier drin“, sagt eine Zeugin.

Die Einbrecher haben Beute im Wert von 150 000 Euro gemacht

Wie berichtet, sind zwei Serben vor dem Landgericht in Memmingen angeklagt, weil sie zwischen November 2016 und Januar 2017 in 33 Häuser eingebrochen sein sollen. Unter anderem in Weißenhorn, Illertissen, Babenhausen und Ehingen. Dabei sollen sie Beute im Wert von rund 150 000 Euro gemacht und Sachschäden in Höhe von 50000 Euro hinterlassen haben. Wo die Beute geblieben ist, ist bisher nicht vollständig geklärt. Weil die beiden bereits am ersten Verhandlungstag 13 der Taten zugegeben haben, ist mit zwischen alle Seiten eine Strafe zwischen viereinhalb und fünf Jahren Gefängnis vereinbart.

Als die Zeugen nach und nach den Saal betreten, sieht man den Angeklagten an, dass sie sich unwohl fühlen. Sie rutschen auf ihren Stühlen herum und schauen betreten, wenn ihr Dolmetscher übersetzt, wie die Leute noch heute unter den Taten leiden.

Die Eigentümer der Häuser waren entweder im Urlaub oder unterwegs, als die Einbrecher ans Werk gingen. Einer der Zeugen schildert, dass er und seine Frau bei einem Theater waren. „Zum Glück haben wir die Kinder zu den Großeltern gebracht“, sagt er. Seine Frau habe sich in psychologische Betreuung begeben müssen, den Kindern haben sie bis heute verheimlicht, dass eingebrochen wurde. „Wir wollten sie schonen“, sagt er.

Der finanzielle Schaden ist nicht das Schlimmste

Allgemein verwundert waren die Bewohner, dass die Diebe wertvolle technische Geräte wie Tablets oder Laptops nicht mitgenommen haben. In einem Haus seien auch hochwertige Taschenuhren dagelassen worden, sagt ein Polizist vor Gericht. „Wahrscheinlich, weil die schwerer zu verkaufen sind.“ Generell haben die Einbrecher ihr Augenmerk auf hochwertigen Schmuck und Bargeld gelegt. Dabei haben sie auch vor D-Mark-Scheinen oder Münzen nicht halt gemacht.

Das Schlimme sei nicht der finanzielle Schaden sondern die Erinnerungen an die Stücke. Und unterschiedlichen Schaden hinterlassen. Manche sprechen vor Gericht davon, dass sie erst gar nicht bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Andere sagen, dass es ausgesehen habe, als ob „ein Erdbeben passiert wäre“. Die Sachschäden an Türen, Fenstern und Böden bewegen sich bei den Einzelnen auf 500 bis 7000 Euro.

Die meisten Bewohner haben nach den Einbrüchen die Sicherheit an ihren Häusern verbessert. Etwa mit Alarmanlagen, besseren Fenstern und Türen. Dennoch: „Das unbekümmerte, sichere Gefühl, auf dem Land zu leben, ist weitgehend weg“, fasste eine Zeugin zusammen.