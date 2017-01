2017-01-11 13:00:00.0

Ulm Wie geht es jetzt für Bärin Susi weiter?

Nach dem Tod ihres Bruders Cheppo ist die Seniorin im Winterschlaf. An einen neuen Gefährten würde sie sich kaum gewöhnen. Was aus dem Gehege in der Friedrichsau wird. Von Michael Ruddigkeit

Viele Jahre zählten sie zu den Publikumslieblingen im Ulmer Tiergarten und gehörten wie selbstverständlich zusammen: die Braunbären Susi und Cheppo. Jetzt müssen sich die Besucher an ein neues Bild gewöhnen. Nach Cheppos Tod wird Susi wohl allein bleiben. Mit fast 28 Jahren ist die Braunbärin bereits eine Seniorin. Eine Vergesellschaftung mit einem neuen Gefährten ist daher nur schwer vorstellbar. Tiergartenleiterin Stefanie Kießling hört sich derzeit zwar bei Experten um, ob eine solche Zusammenführung in anderen Zoos geklappt hat. Sie denkt aber, dass Susi lieber ihre Ruhe will: „Braunbären an sich sind Einzelgänger. Das ist kein Tier, das auf einen Gefährten angewiesen ist.“ Dass Susi und Cheppo so viele Jahre zusammen waren, lag daran, dass sie Geschwister waren. Sie wurden im Januar 1989 geboren und verbrachten ihr ganzes Leben miteinander.

„Susi hat durchaus mitbekommen, was passiert ist“, glaubt Stefanie Kießling. Wie berichtet, war Cheppo eingeschläfert worden, nachdem Tierärzte festgestellt hatten, dass er einen inoperablen Tumor hat. Inzwischen hat sich Susi zurückgezogen und ihren Winterschlaf angetreten. Wann sie daraus erwachen wird, kann die Leiterin des Tiergartens nicht sagen. „Das ist extrem witterungsabhängig.“ Sollte es in den nächsten Wochen ein paar wärmere Tage geben, könnte es durchaus sein, dass sich die Bärin mal draußen blicken lässt. Sie kann aber auch bis zum Frühjahr dösen. Und wenn sie aufwacht, wird sie dann um ihren langjährigen Gefährten trauern? „Es wird für sie einen Unterschied machen, dass sie allein ist“, sagt Kießling. „Aber ob es für sie ein Problem ist, wird sich zeigen.“ Vermutlich eher nicht. Eben weil Bären gerne ihre Ruhe haben. „Susi ist natürlich auch schon ein älterer Bär. Aber sie macht so weit einen guten Eindruck und ist fit“, sagt die Tiergartenchefin. „Wenn alles gut geht und sie gesund bleibt, kann sie auch 35, 36 werden.“ Noch ist nicht entschieden, was danach passiert, aber Kießling denkt, dass auch künftig Bären im Ulmer Tiergarten gehalten werden. Das Gehege sei ja extra für Braunbären gebaut worden. Susi und Cheppo waren im Jahr 2003 vom alten Bärengraben in die neue Anlage in der Friedrichsau umgezogen. Mit einer Fläche von 2750 Quadratmetern sei es um ein Vielfaches größer, als in den Haltungsempfehlungen für Säugetiere festgeschrieben ist. „Optimieren könnte man sicher den Innenbereich“, räumt Kießling ein. Jetzt will man Susi aber erst mal in Ruhe lassen.

Neben dem Tod Cheppos macht den Pflegern im Tiergarten derzeit auch noch die Vogelgrippe zu schaffen. Zwar ist zum Glück kein Tier erkrankt. Doch es gibt gewisse Einschränkungen. Mit dem Amtsveterinär sei ein Maßnahmenkatalog abgesprochen worden, erläutert Stefanie Kießling. Einige Vögel wurden in den Stall gebracht, beispielsweise die Hühner. Die Voliere mit den zwei Aras ist mit einer Plane abgedeckt worden. Wegen Schnee und Eis sind die Papageien aber jetzt ins Gebäudeinnere verlegt worden, wo sie einen beheizten Vorraum haben. Dann gibt es jedoch noch mehrere Laufvögel, „die man nicht so ohne Weiteres einsperren kann“, so Kießling. „Die würden da durchdrehen.“ Das gilt für die fünf Nandus und drei Emus. Deren Futterstelle wurde neu eingerichtet, vorsichtshalber wurde zum Wasser hin ein zusätzlicher engmaschiger Zaun angebracht. Außerdem werden die Tiere regelmäßig getestet – bislang stets negativ.