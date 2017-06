2017-06-01 11:04:00.0

Senden Wie soll das hier schöner werden?

Grau, alt, verseucht: Seit Jahren diskutieren Politiker über den Gewerbepark Senden – das Eingangstor zur Stadt. Nun gibt es wieder Hoffnung für das Areal. Von Carolin Oefner

Ein Konzept für die Entwicklung einer Stadt zu erstellen, ist kompliziert. Das hat die vergangene Sitzung des Stadtrats in Senden mal wieder gezeigt. Ein Beispiel: Maria-Hilf-Kapelle und Kriegerdenkmal in Ay. Ursprünglich waren diese nicht im Sanierungsgebiet enthalten, was zu ausführlichen Diskussionen in den städtischen Ratssitzungen geführt hat. Am Ende beschlossen die Mandatsträger, die Flächen mit einzubeziehen – obwohl überlegt wurde, ob die Kapelle überhaupt förderfähig ist.

Jetzt ist klar: Ist sie nicht. Und ebenso wenig wird eine Platzgestaltung an der Kapelle oder dem Denkmal finanziell unterstützt. Das schreibt die Regierung von Schwaben in einer Stellungnahme. Und die Behörde rät im selben Zuge davon ab, das GPS-Gelände aus dem Sanierungsgebiet zu streichen – doch genau das hatten die Räte eigentlich vor.

Das GPS-Gelände ist ein städtebaulicher Mangel

Doch sollte man sich in beiden Punkten gegen die Meinung der Regierung von Schwaben wenden? Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) fragte gleich zu Beginn, ob das Nachteile habe. Stadtbaumeisterin Manuela Huber meinte, dass man über den Beschluss mit der Regierung noch mal rede.

Georg Schneider (SPD) schlug für die Kapelle einen Kompromiss vor: Die Hauptstraße wird bis zum Kreisverkehr mit ins Sanierungsgebiet aufgenommen, die Plätze um die Kapelle und das Denkmal dafür nicht. „Wenn wir dafür eh keine Förderung bekommen, können wir das auch selber planen“, sagte er. Dem schloss sich die Mehrheit an.

Beim GPS-Areal fiel den Räten eine Entscheidung schwerer. Schon vor der Sitzung haben sie nicht öffentlich so lange diskutiert, dass die Sitzung erst 45 Minuten später anfangen konnte. Heinz-Peter Ehrenberg (Grüne) fasste es klar zusammen: Ins Isek sollen „gravierende städtebauliche Mängel“ – diese Forderung erfülle der Gewerbepark ohne Frage. „Das GPS-Gelände muss rein“, sagte er.

Auch die Regierung von Schwaben rät ab, das Gebiet herauszunehmen, weil die städtebaulichen Missstände „offensichtlich“ seien. Dem stimmte auch Walter Wörtz (CSU) zu – mit einer Bedingung: GPS nur, wenn festgelegt wird, dass man es als Gewerbe entwickeln will.

Der Investor des GPS-Areals kann die Förderung nutzen

Bürgermeister Raphael Bögge berichtete aus einem Gespräch mit Gerhard Wieser vom Landratsamt Neu-Ulm, dass eine Sanierung so schnell und ordentlich wie möglich gemacht werden müsse. Und dass keine Bebauung geplant werden darf, die eine Sanierung verhindert. Das Sanierungsgebiet soll als „Eingangsbereich der Stadt Senden“ gelten.

Mit 20 zu sechs Stimmen beschlossen die Räte, das GPS-Areal nun doch mit ins Isek aufzunehmen. Zusatz: Eine endgültige Entscheidung über die Nutzung trifft der Stadtrat im Rahmen des Flächennutzungsplans. Einzelne Räte und die Freien Wählen stimmten dagegen, weil sie befürchten, dass der Zusatz im Zweifel nicht funktioniert und doch Wohnhäuser gebaut werden.

Laut Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) sollte man keine Möglichkeit ausschließen. „Der Investor hat durch das Isek Vorteile – ob er sie nutzt, ist seine Sache.“