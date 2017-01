2017-01-23 20:00:00.0

Neu-Ulm Wieder Unfall auf der Donau: Ausflugsschiff in Schieflage

Die vor Jahren still gelegte MS Donau gerät am Neu-Ulmer Ufer in Schieflage. Es ist bereits der dritte Unfall auf dem Fluss innerhalb weniger Monate. Von Michael Ruddigkeit

Über der Donauschifffahrt in Ulm und Neu-Ulm liegt in jüngster Zeit kein Segen. Voriges Jahr gingen zwei Ulmer Schachteln unter. Jetzt ist das Ausflugsschiff MS Donau am Neu-Ulmer Ufer halb gesunken. Grund war offenbar der niedrige Wasserstand. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. Menschen befanden sich keine an Bord. Was aus der MS Donau wird, die seit Jahren ungenutzt vor Anker liegt, ist derzeit unklar.

Einem Spaziergänger fiel am Vormittag auf, dass das Ausflugsschiff unweit des „Barfüßer“-Parkplatzes schräg im Wasser hing. Er alarmierte die Polizei, die sich gemeinsam mit der Feuerwehr vor Ort ein Bild machte. Den ersten Ermittlungen zufolge führte der niedrige Wasserstand der Donau zu der Schieflage des Bootes. Dieses setzte auf Grund auf und kippte seitlich ab, worauf Wasser ins Innere drang. Mit steigendem Pegel werde sich das Schiff voraussichtlich von alleine wieder aufrichten, so die Polizei. Weil die Einsatzkräfte feststellten, dass aus dem Motorraum eine Flüssigkeit austrat, wurde eine Ölsperre errichtet. Eine nachhaltige Gewässerverunreinigung ist nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm nicht zu befürchten. Am späten Nachmittag war die Feuerwehr erneut vor Ort.

Die 20 Meter lange MS Donau, auf der schon Tausende Besucher die Donau rauf und runter schipperten, ist seit Oktober 2011 nicht mehr in Betrieb. Immer neue Vorschriften ließen Kapitän Reinhold Kräß entnervt das Handtuch werfen. Beispielsweise hätte er die komplette Elektroinstallation erneuern müssen und sämtliche Rettungsringe austauschen. „Die EU hat mich kaputt gemacht“, klagt Kräß, der früher auch den „Ulmer Spatz“ besaß. Dieses Schiff wird inzwischen von der Lebenshilfe Donau-Iller betrieben. Die MS Donau steht ebenfalls zum Verkauf, aber bislang hat sich noch niemand gefunden, der das Boot wieder flott machen will.

Auch die Städte Ulm und Neu-Ulm hätten kein Interesse am Kauf der MS Donau, sagt Kräß. Pläne, daraus ein Café-Schiff zu machen, haben sich ebenfalls zerschlagen. Kräß zufolge hätte er für den Betrieb eine Stellplatzablöse in Höhe von 50000 bis 70000 Euro zahlen müssen. Das könne er sich nicht leisten. Also wird das Schiff, das Platz für bis zu 150 Fahrgäste bietet, bis auf Weiteres am Neu-Ulmer Donau-Ufer liegen bleiben. „Das ist aber keine Dauerlösung“, sagte ein Vertreter des Landratsamts. Mittel- bis langfristig soll das Boot weg. Notfalls auf Kosten des Landkreises.

Im Juli kippte ein Ausflugsboot um

Wesentlich dramatischer als der jüngste Vorfall war die Havarie, die sich Ende Juli vorigen Jahres auf der Donau ereignet hatte. Das Ausflugsboot „Donau Spatz“ kippte kurz vor dem Ziel auf Höhe des Metzgerturms um. 28 Insassen fielen ins Wasser. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft war am Donau-Ufer im Einsatz und versorgte die Passagiere. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ursache des Unfalls war vermutlich eine starke Seitenströmung.

Wenige Wochen später lief die „Stadt Linz“ voll Wasser und sank. Wegen eines defekten Ladekabels wurde die Batterie leer, über die normalerweise eine Pumpe betrieben wird. Das konnte nur deshalb passieren, weil das Schiff vor Anker lag. Während der Fahrt wird die Batterie über den Motor aufgeladen. Eine Gefahr für Passagiere bestand nach Auskunft der Stadt Ulm daher nicht. Dennoch fragten sich damals viele Bürger, was denn mit den Ulmer Schachteln los ist.

Die Boote, die in den Ulmer Farben Schwarz und Weiß bemalt sind, fuhren schon im Mittelalter flussabwärts. Heute werden die Schiffe aus Holz vor allem als Ausflugsboote genutzt. Der Stadt Ulm gehören zwei – die „Stadt Linz“ und die „Stadt Ulm“. Fünf weitere Boote sind in privater Hand. Die 30 Tonnen schwere MS Donau brach im Juni 2003 zu ihrer Jungfernfahrt auf. Der Ulmer Spatz ist dagegen schon mehr als 80 Jahre alt und wurde zuletzt von Experten und Mitarbeitern der Donau-Iller-Werkstätten restauriert und umgebaut. Seit 2015 fährt das Ausflugsschiff wieder regelmäßig zwischen Friedrichsau und Metzgerturm hin und her.