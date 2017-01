2017-01-28 05:00:00.0

Neu-Ulm Wiley-Club wird für zwei Millionen Euro umgebaut

Der neue Besitzer Thomas Eifert, bekannt von „Lago“ und „Bellavista“, will das Lokal modernisieren und erweitern. Am Konzept wird sich einiges ändern. Von Marcus Golling

Wenn man ein gutes Geschäft daran erkennt, dass beide Seiten glücklich sind – dann ist der Verkauf des Wiley-Clubs ein hervorragendes Geschäft. Der bisherige Eigentümer Harold Geiger sagt: „Wir haben den richtigen Schritt gemacht.“ Sein Nachfolger Thomas Eifert sagt: „Der Wiley-Club passt zu uns wie ein Stück in ein Puzzle.“ Bei einem Pressegespräch gaben beide am Freitag Auskunft über den viel beachteten Wechsel, der nach der am Mittwoch erfolgten Zustimmung durch die Stadt Neu-Ulm nun offiziell ist. Wobei vor allem Eifert viel zu berichten hatte: Der Unternehmer will rund zwei Millionen Euro investieren.

Eifert beliefert mit seiner Firma Gastromenü, die mehr als 400 Festangestellte hat, nicht nur Firmen, Schulen und soziale Einrichtungen mit Essen, sondern betreibt auch das „Bellavista“ in der Neuen Mitte sowie das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete „Lago“ samt Hotel in der Friedrichsau. Am Firmensitz im Donautal produziert Gastromenü Back-, Teig- und Fleischwaren sowie Bier und Spirituosen selbst. Eifert: „Wir haben den Wiley-Club seit Jahren links im Augenwinkel.“ Zum einen, weil er mit seiner Kapazität von rund 300 Sitzplätzen eine Lücke im Angebot von Gastromenü schließe. Zum anderen, weil ihm, Eifert, die Arbeit des bisherigen Teams stets imponiert habe. Seit 22 Jahren betreibt Harold Geigers Frau Lisa das Lokal, seit einigen Jahren unterstützt von Dimitris Prokopis. Noch bis Ende Februar führt das Pächter-Duo die Geschäfte, dann übernimmt Gastromenü das Geschäft. Eifert will nicht lange fackeln: Sofort mit dem Wechsel sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Küche soll „komplett rausgeschoben“ und ersetzt, die Terrasse vergrößert, die Technik erneuert werden.

ANZEIGE

Doch das soll nur der Anfang sein: Beim Pressegespräch präsentiert er bereits (noch nicht genehmigte) Pläne für einen größeren Umbau. So soll der Club künftig auf der Westseite – also zur Hochschule Neu-Ulm hin – einen neuen Eingang bekommen; auf der Ostseite könnte ein neuer Logistikanbau entstehen; und rund um das Gebäude werden zusätzliche Parkplätze geschaffen. Eifert hofft, dass ein Großteil der Arbeiten bis zum Sommer erledigt ist. Erst Anfang August soll mit einer großen Party Wiedereröffnung gefeiert werden.

Bei solchen Ankündigungen stockt einigen Menschen der Atem – denen, die in den Monaten von März bis August eine Veranstaltung im Wiley-Club gebucht haben, vor allem angehenden Brautpaaren. Eifert beruhigt: „Wir werden alle Verträge so erfüllen, dass die Leute uns lieb haben.“ In den kommenden Wochen werde man die Betroffenen kontaktieren. Um die Arbeiten zu vereinfachen, werde man manchen eine Verlegung ins „Lago“ oder „Bellavista“ anbieten, zum vorab vereinbarten Preis. „Wenn jemand das nicht will, ziehen wir die Veranstaltung im Wiley-Club durch“, verspricht Eifert. Lisa Geiger werde die Bestandskunden in der Übergangszeit weiter betreuen; danach soll sie „meine Chefdekorateurin bleiben“, so Eifert, der auch ihren Kompagnon Prokopis zum Bleiben überreden will. Dass sich Küchenchef Christoph Knapp eine neue Aufgabe suchen will, war schon Monate vor der Übernahme klar.

Hochzeiten, Firmenfeiern, Konzerte: Der Eventbereich soll nach dem Willen von Gastromenü in dem Lokal ausgebaut werden. Dafür wird es dort keinen A-la-carte-Betrieb mehr geben. Eifert und sein Küchendirektor Marian Schneider wollen stattdessen mit Angeboten wie Sonntagsfrühstück, amerikanischen Barbecue-Abenden, Kochkursen oder kombinierten Dinner- und Tanzveranstaltungen reüssieren. Einem Trend in der Branche folgend, sollen die Besucher nicht mehr unverbindlich reservieren, sondern feste Tickets erwerben. Mittelfristig träumt Eifert davon, am Club eine Kaffeerösterei zu eröffnen. Eine Solche fehlt noch im Portfolio von Gastromenü.

Wie viel das Familienunternehmen für den Wiley-Club bezahlt, wollen übrigens weder Eifert noch die Geigers verraten. Auch Diskretion ist ein Zeichen für ein gutes Geschäft.