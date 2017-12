2017-12-18 07:00:00.0

Diepertshofen Willkommen im Weihnachtsland

Bei „Kunst im Stall“ auf dem Mack-Anwesen gibt es wieder Schönes und Selbstgemachtes zu kaufen. Die Idee zu der Veranstaltung wurde einst aus der Not geboren. Von Andreas Brücken

Tausende kleiner Lichter funkeln auf dem Hof, Flammen lodern in einer großen Feuertonne und lebensgroße Krippenfiguren aus Holz stehen verteilt auf dem Anwesen: Wer im Advent auf den Bauernhof von Hilde Mack in Diepertshofen geht, erlebt, wie schön die Vorfreude auf Weihnachten sein kann. „Kunst im Stall“ heißt die Veranstaltung, an der sich auch in diesem Jahr wieder zehn Aussteller beteiligt haben.

Organisatorin und Gastgeberin Mack steht gut gelaunt mit einem Becher heißem Glühwein zwischen den zahlreichen Besuchern. Dass sie und ihre Familie in den weihnachtlichen Markt viel Herzblut gesteckt haben, ist schwer zu übersehen. Qualität statt Quantität wollen die Macks kurz vor dem Fest ihren Besuchern bieten. Zwar könnten im ehemaligen Stall des alten Bauernhofes weitaus mehr Kunsthandwerker ausstellen, doch sei es dann viel zu eng für einen gemütlichen Markt, erklärt Mack.

ANZEIGE

Anja und Thomas Gugelfuß aus Pfaffenhofen nehmen schon zum zweiten Mal an „Kunst im Stall“ teil. Mit hölzernen Sternen, Schalen und Stelen aus der eigenen Werkstatt haben sie ihren Stand bestückt. Gut fünf Wochen hätten sie dafür gearbeitet, „als Ausgleich für den beruflichen Stress“, wie die Hobbykünstlerin sagt. Auch wenn das Geschäft im Stall ganz zufriedenstellend laufe, sei das Ambiente auf dem Hof der eigentliche Grund für die beiden, sich am dritten Adventswochenende als Händler in Diepertshofen aufzustellen. Auch wenn die Stalltür nach Feierabend geschlossen hat, stünden die Teilnehmer noch in gemütlicher Runde beisammen.

Gehäkelte Umhänge für Blechdosen, Mützen für Likörfläschchen oder putzige Erstlingsschuhe für die Kleinsten – ein Jahr haben die Frauen der evangelischen Kirche für „Kunst im Stall“ gehäkelt, gestrickt und gebastelt. Petra Baum ist eine von ihnen und hat sich für den Verkauf hinter die Theke gestellt: „Die Artikel für zwei oder drei Euro gehen immer gut, weil oft Kinder für ihre Eltern ein Geschenk hier finden.“ Emilie Schuster ist mit 87 Jahren die älteste Teilnehmerin der Bastelrunde und stolz, auch nach so vielen Jahren noch etwas dazulernen zu können, wie sie sagt.

Indviduelle Kunststücke aus Metall fertigt Jürgen Machulla für seine Kunden an. Wer will, kann dem Handwerker, der seine Werkstatt auf dem Hof des Anwesens aufgebaut hat, bei der Arbeit über die Schulter schauen. „Schöne Dinge für Haus und Garten“ nennt er seine Werke. Er schneidet nach Wunsch Motive in die Wände von Feuertonnen: „Ob Piktogamme oder Postkartenansichten – es gibt nichts, was nicht möglich ist.“

Die Idee zu „Kunst im Stall“ sei ausgerechnet an einem Faschingssonntag vor zwölf Jahren entstanden, erinnert sich Hilde Mack: „Dass es in Pfaffenhofen keinen Weihnachtsmarkt geben soll, wollten wir nicht hinnehmen.“ Doch die erste Veranstaltung im darauffolgenden Advent, die in der Garage des Krippenschnitzers Jakob Eberle stattfand, sei schon mit rund 50 Besuchern vollkommen überlaufen gewesen. Also entschloss sich Mack, den ehemaligen Stall in Diepertshofen zum Veranstaltungsraum umzubauen. Dabei hätte sie versucht, den Charakters des Raumes zu erhalten, wie sie sagt. Der Erfolg hat ihr seit mehr als zehn Jahren Recht gegeben.

Auf dem Hof ist aber eine neue Zeit angebrochen: Vor ein paar Monaten haben Hilde Mack und ihr Mann Josef den Betrieb an Sohn Tobias übergeben.