2017-07-25 07:00:00.0

Ulm Wissenschaftspreis der Stadt: Künstlicher Knorpel und Schutz vor Säure

Alle zwei Jahre wird im Rahmen der Schwörfeier der Wissenschaftspreis der Stadt Ulm für herausragende Forschung verliehen. Was die Gewinner geleistet haben.

Neue Desinfektionsansätze zur Bekämpfung von Krankheitserregern in Trinkwasser bilden einen Schwerpunkt der Arbeit von Professor Martin Hessling. Und Professor Robert Streb forscht rund um Metalloxid-Moleküle, die in den Bereichen Energiewandlung, Energiespeicherung und Gesundheit Anwendung finden. Beide wurden jetzt mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Ulm für herausragende Forschung ausgezeichnet.

Heßling ist seit 2005 Professor an der Fakultät Medizintechnik und Mechatronik der Hochschule Ulm und hat seine Forschungsgebiete an der Schnittstelle zwischen Medizintechnik, Biotechnologie und Optik. Einer seiner Schwerpunkte ist die Desinfektion mit UV-Strahlung und sichtbarem Licht. Hier werden unter anderem kleinste LED-basierte Desinfektionssysteme zur Keimreduktion in Trinkwasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt und ihre keimabtötende Wirkung auf Mikroorganismen wie Pseudomonaden und Staphylokokken getestet. Zu den neusten Erkenntnissen von Professor Heßling und seinem Wissenschaftler-Team gehört die Entdeckung, dass sich Legionellen effektiv mit sichtbarem violetten Licht desinfizieren lassen, welches im Gegensatz zu UV-Licht für den Menschen weitgehend unbedenklich ist. In einer Kooperation mit dem Uniklinikum Ulm wird zurzeit untersucht, ob dieses violette Licht auch zur Kontaktlinsendesinfektion geeignet ist.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe Heßling betrifft Bioreaktoren. In solchen Reaktoren sollen Mikroorganismen oder auch menschliche Zellen wachsen. Gemeinsam mit dem Uniklinikum Ulm werden zurzeit optimale Bedingungen für das Wachstum menschlicher Gesichtsknorpelzellen gesucht, mit denen man in der Zukunft Patienten mit Knorpelschäden an Ohren oder Nase fehlendes Gewebe aus den Zellen des Patienten selber nachzüchten könnte. Hier ist aber voraussichtlich noch einiges an Forschung notwendig, bis dies medizinische Routine wird.

Streb, Jahrgang 1975, ist seit 2013 Inhaber einer Professur am Institut für Anorganische Chemie der Uni Ulm. Streb erforscht die Synthese und Anwendung komplexer Metalloxid-Moleküle, die in den Bereichen Energiewandlung, Energiespeicherung und Gesundheit Anwendung finden.

Die interdisziplinären Forschungsarbeiten ermöglichen den Brückenschlag zwischen grundlegendem Materialverständnis und anwendungsorientierter Materialintegration in technologisch relevanten Gebieten. So werden eine Vielzahl neuer Anwendungen in den Bereichen Batteriematerialien, Solarenergienutzung und Wasseraufreinigung möglich. In Zukunft wollen sich die Forscher um Streb mit Schutzbeschichtungen für säureunbeständige Steine wie Marmor und Sandstein beschäftigen. Selbst wenn das Gestein bereits porös ist, könnte die neuartige Polyoxometallat-basierte ionische Flüssigkeit bestehende Löcher verschließen und als Säureschutz dienen. Mögliche Testobjekte gibt es in der unmittelbaren Umgebung genug – von Wasserspeiern am Ulmer Münster bis zur Bundesfestung. (az)