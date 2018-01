2018-01-12 06:05:00.0

Empfang Wo die Vöhringer CSU Schwächen sieht

Der Ortsverband trifft sich zu Jahresbeginn. Die Lokalpolitiker wollen mehrere Gebiete der Stadt weiterentwickeln. Von Ursula Katharina Balken

Herausforderungen für die Zukunft der Region sieht Staatsministerin Beate Merk im Ausbau der Illerbahn und in der Renaturierung der Iller. Das hat die Politikerin beim Empfang der Vöhringer CSU im Pfarrheim unterstrichen. Ausdrücklich lobte sie die Bemühungen darum, Bauland auszuweisen. Ihre Maxime für die Zukunft laute: Hinhören, was die Menschen bewegt, „und sich für unsere Heimat einsetzen“.

Trotz derzeit guter Wirtschaftslage mahnte Merk aber auch, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Als Beispiel führte sie die Wieland-Werke an. Wie berichtet, denkt Wieland darüber nach, den Überbau an Personal im Verwaltungsbereich stärker ins Visier zu nehmen. Gedacht ist an einen Personalabbau, der sich im zweistelligen Bereich bewegen soll.

Afrika helfen, sich selbst zu entwickeln

Zur Asylpolitik sagte Merk, so mancher Bürger hege wenig Verständnis dafür, dass Steuergelder ins Ausland fließen. Doch man müsse Ländern im Nahen Osten wie in Afrika dazu verhelfen, sich selbst entwickeln zu können. Dann müssten diese Menschen nicht flüchten, ihre Heimat verlassen und sich mit einer anderen Kultur auseinandersetzen. Das sei der richtige Ansatz zur richtigen Hilfe.

Begrüßt hatte die stattliche Gästeschar CSU-Ortsverbandsvorsitzender Markus Prestele. Er blickte auf das vergangene Jahr und sprach von Veränderungen im Vorstand der Orts-CSU, weil nach 16 Jahren die Ära Herbert Walk zu Ende gegangen ist. Prestele analysierte noch einmal die Bundestagswahl und wie sehr das Thema Asyl die Menschen beschäftigt habe. Keine guten Noten gab er dem derzeitigen Zustand der Europäischen Union. Er forderte mehr Geschlossenheit.

Ausführlich ging Prestele auf lokale Themen ein. Ein Schwerpunkt werde die anstehende Planung des Geländes „Alte Poliere“ sein. „Teile des Stadtrates sprechen sich für eine Schließung des Areals aus, um einen Stadtpark gestalten zu können. Die CSU hingegen plädiert für eine Variante, die umweltverträglich eine Durchfahrt ermöglicht.“ Ein weiteres Thema sei die Neugestaltung des Gebietes rund um den Bahnhof, das auch in einem gewissen Zusammenhang mit der Alten Poliere gesehen werden sollte. Begrüßenswert seien auch die Initiativen der Stadt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dabei führte Prestele das jüngste Projekt in Illerberg an der Schützstraße an.

Der Landrat lobt die Schulstruktur

Bezirksrat Herbert Pressl will die Iller nicht durch Kraftwerke verbauen. Aber er will eine Weiterentwicklung des sozialen Bereiches. Eine Einrichtung für „schulvorbereitende Maßnahmen“ sei ebenfalls für Vöhringen vorgesehen. Die Frage, wo sie im Stadtgebiet entstehen soll, sei jedoch noch nicht geklärt.

Letzter Sprecher war CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Thorsten Freudenberger. Er sprach von einer privilegierten Region, die der Landkreis darstelle. Dauerdepression sei nicht angesagt. Dabei verwies er unter anderem auf Erfolge im Bildungsbereich. Vöhringen diene mit dem Illertal-Gymnasium als Beispiel, in das der Landkreis nahezu 20 Millionen Euro investiert hat, um es zu einer der modernsten Schulen der Region zu machen. Auch empfahl er seinen Parteifreunden, mehr Haltung und Ausdauer zu zeigen und mal auf die Erfolge hinzuweisen, die man vorweisen könne.

Dem offiziellen Teil schloss sich ein Gedankenaustausch der Teilnehmer an.