2017-07-14 17:00:00.0

Neu-Ulm Wo es ab jetzt freies W-Lan in Neu-Ulm gibt

Die Stadt Neu-Ulm hat kostenfreies W-Lan an vier Plätzen eingerichtet. Ab Samstag ist es freigeschaltet.

Auf dem Petrusplatz entspannt ein Eis essen und nebenbei im W-Lan surfen? Auf dem Rathausplatz im Internet nach einer wichtigen Adresse suchen oder E-Mails checken? Das ist in Neu-Ulm ab dem morgigen Samstag teilweise gratis möglich: Die Stadt bietet künftig auf insgesamt vier innerstädtischen Plätzen das kostenfreie W-Lan „Free Stadt Neu-Ulm“ an.

Zunächst kann man auf dem Rathausplatz, dem Petrusplatz (inklusive Bürgerbüro), dem Heiner-Metzger-Platz (inklusive Stadtbücherei) und im Bereich des Edwin-Scharff-Hauses an den sogenannten Donau-Wellen (den Rasenstufen an der Donau) kostenlos im Netz surfen. Nutzer benötigen nur ein W-Lan-fähiges Endgerät, also ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop. Mit diesem kann sich jeder für maximal drei Stunden am Tag in das freie Netz der Stadt einloggen. Pro Tag steht nach Angaben der Stadt eine maximale Datenmenge von 200 Megabyte zur Verfügung.

Das komplette W-Lan, also an allen vier innerstädtischen Standorten, ist vorerst auf rund 2000 gleichzeitig angemeldete Benutzer ausgelegt. Das könne je nach Bedarf aber auch ausgeweitet werden. Zum Einloggen ist keine Registrierung nötig. Es müssen lediglich die Nutzungsbedingungen gelesen und bestätigt werden. Die Stadt zeige sich damit fortschrittlich. „Freies W-Lan ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern in der Zwischenzeit bereits eine Leistung, die moderne Kommunen in ihren Innenstädten und wichtigen Plätzen vorhalten müssen, um nicht den Anschluss zu verpassen“, sagt Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Vom freien W-Lan profitieren seiner Meinung nach alle: Gäste, Touristen, ausländische Besucher, Geschäftsreisende sowie die Bürger. Die Einrichtung des W-Lans hat 17000 Euro gekostet, hinzu kommen laufende Kosten in Höhe von rund 3500 Euro jährlich. In weiteren Schritten ist geplant, das kostenfreie Netz ab dem Jahr 2018 auch auf weitere innerstädtische Plätze auszuweiten. (az)