2017-07-11 09:56:00.0

Weißenhorn Wo ist der Weißenhorner Sex-Täter?

Der junge Mann soll drei Frauen in sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die ihn gesehen haben.

Die Polizei tappt weiter im Dunkeln: Von dem gesuchten jungen Mann, der in Weißenhorn drei Frauen sexuell belästigt haben soll, gibt es weiterhin keine heiße Spur. Das teilte Hubert Schneider von der Polizeiinspektion Weißenhorn gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Das gesuchte Ehepaar bestätigt sein Aussehen

Den entscheidenden Hinweis zu dem Unbekannten konnte auch das Ehepaar nicht geben, das von der Polizei gesucht wurde und sich mittlerweile gemeldet hat. Die beiden Spaziergänger bestätigten laut Schneider aber, den jungen Mann auf der Strecke an der Roth in Grafertshofen gesehen zu haben. Und sie beschrieben den Unbekannten genauso wie die betroffenen Frauen. Deswegen ist die Polizei mittlerweile sicher, dass er für alle drei Sex-Taten verantwortlich ist.

Drei Frauen sexuell belästigt

Der Mann soll, wie berichtet, vor einigen Tagen zwei Seniorinnen in Weißenhorn belästigt haben: Nach Angaben der Polizei fasste er einer 74-Jährigen im Vorbeifahren vom Fahrrad aus an die Brust. Einer 72 Jahre alten Frau griff er im Freibad an den nackten Oberschenkel und an die Badehose.

Dann ging er noch einen Schritt weiter: Er soll versucht haben, eine 58-jährige Frau zum Sex zu zwingen. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau an der Roth in Grafertshofen spazieren, als der Mann sie ansprach und zu Boden riss, als sie nicht darauf einging. Die Frau schrie laut um Hilfe. Der Täter fasste unter ihr Kleid und berührte sie nach Angaben der Polizei im Schambereich.

Er ist auf einem Fahrrad unterwegs gewesen

Dann ließ er sie plötzlich los und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Lohmühle davon. Seit diesem jüngsten Fall am Freitag vergangener Woche habe der gesuchte Mann nicht mehr zugeschlagen, sagt Schneider. Deswegen ist die Polizei in erster Linie auf die Bevölkerung angewiesen.

Wie berichtet, wurde der Täter in allen Fällen als junger Mann mit südländischem Aussehen und dunklen, nach hinten gekämmten Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat eine schmächtige, eher kindliche Figur. Die Polizei Weißenhorn bittet unter Telefon 07309/96550 um Hinweise zu dem Unbekannten. (cao)