2017-07-11 13:01:00.0

Senden Wohnungen haben für die CSU Priorität

Die Sendener CSU stellt die Innenstadt in einem Antrag überraschend hinten an, weil ihrer Meinung nach kein Geld dafür da ist. Was die Fraktion stattdessen bauen will. Von Carolin Oefner

Die angespannte Finanzlage der Stadt Senden macht den Räten Sorgen. Nachdem die Mitglieder des Stadtrats bei einer Klausurtagung unter anderem darüber intensiv diskutiert haben, macht die CSU-Fraktion nun konkrete Vorschläge: Sie will eine zielgerichtete Finanzplanung für Senden.

In einem Brief an Bürgermeister Raphael Bögge fordern die CSUler, grundsätzlich weitere laufende Kosten und höhere Kredite zu vermeiden. In den nächsten drei Jahren nimmt die Stadt über sieben Millionen Euro an neuen Schulden auf. Gleichzeitig seien dort wichtige Projekte nicht berücksichtigt, wie die Umgestaltung der Innenstadt, die Sanierung einiger Gemeindestraßen, die Vorbereitungen zum Bau einer Umgehungsstraße und Grundstückskäufe.

ANZEIGE

Der Grundsatz: Keine weiteren Kredite aufnehmen

Die CSU will Einnahmen, die noch nicht verplant sind, nur in neue Grundstücke oder den Erhalt der Infrastruktur investieren. Neue größere Vorhaben sollen nur überlegt werden, wenn die Folgekosten klar sind. Und auch weitere Planungen will die CSU-Fraktion nur noch in Auftrag geben, „wenn sie für die Entwicklung der Stadt unabdingbar sind und/oder eine Umsetzung der Planung in einem Zeitraum bis maximal vier Jahre wahrscheinlich und finanzierbar ist“.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden Walter Wörtz und Claudia Schäfer-Rudolf stellen mit ihrem Schreiben mehrere konkrete Anträge. Nach dem Willen der Fraktion sollen diese noch am 25. Juli in der Stadtratssitzung zur Sprache kommen. Ein Großteil der Vorschläge bezieht sich auf das Thema Wohnen: Die Wohnbaupolitik soll präzisiert werden. Jetzt schon sollen nur noch auf kommunalen Flächen neue Baugebiete ausgewiesen werden. Damit vermeidet die Stadt große

Preisspannen (wir berichteten). Die CSU will nun, dass die Stadt nur Grundstücke kauft, die schnell entwickelt und verkauft werden können. Einzige Alternative: „Perspektivgrundstücke“, die für die Entwicklung der Stadt mit Verkehrsrouten oder Bildungseinrichtungen wichtig sind. Zum Thema Sparen regt die CSU an, frühere Planungen für das Webereigelände zu prüfen, ob und wie weit sie geeignet sind.

Mehrere Grundstücke eignen sich für Wohnungen

Für den Bau von Wohnungen eignet sich nach Ansicht der CSU das Grundstück in der Kemptener Straße, auf dem bisher Opel Weikmann seinen Standort hatte. Das Grundstück gehört Firmeninhaber Anton Weikmann, der zuletzt noch nicht sagen konnte, was damit passieren soll (wir berichteten).

Des Weiteren haben die CSUler ein Grundstück an der Hauptstraße/Ulmer Straße, im hinteren Bereich der Sparkasse, im Blick. Die Stadt soll nun prüfen, ob sich die Flächen speziell für die städtische Wohnbaugesellschaft (SWSG) eignen. Falls sich weitere Wohnbauflächen finden, die für die SWSG geeignet sind, könnten Grundstücke auf dem Webereigelände anders vermarktet werden, so die Idee. Damit „würde eine starke Konzentration von SWSG-Gebäuden in nur einem Bereich vermieden“ werden.

Alte Pläne sollen auch für eine Umgehungsstraße, die Osttangente, herausgezogen werden. Die Idee dafür wird „so präzisiert, dass der grobe zeitliche und finanzielle Umfang deutlich werden“.

Die Innenstadt steht nicht mehr auf Platz eins

Die Innenstadt und deren Umbau stehen dagegen nicht auf der Prioritäten-Liste der CSU. Die Fraktion will erst einmal warten, welche neuen Informationen zur Bahnunterführung von der Stadt kommen, bevor Geld für Wettbewerbe im Innenstadtbereich ausgegeben wird. Vor allem, weil Innenstadt und Bahnhofsumfeld räumlich und planerisch zusammenhängen.

Der Antrag: Die geplanten Wettbewerbe zur Innenstadt und zum Blumenweg werden auf ihre zeitliche und finanzielle Perspektive überprüft, die Vorbereitung der Wettbewerbe ruht bis zu einer Entscheidung.