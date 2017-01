2017-01-09 09:00:00.0

Weißenhorn Wolfgang Fendt blickt mit Zuversicht ins neue Jahr

Weißenhorns Bürgermeister zeichnet beim Neujahrsempfang zwei außergewöhnliche Musiker aus und spricht über anstehende Projekte wie das Fernwärmenetz. Von Jens Noll

Brexit, Terror, die Wahl von Donald Trump – wie viele seiner Amtskollegen kam auch Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt nicht umhin, diese prägenden Ereignisse des vergangenen Jahres beim Neujahrsempfang der Stadt aufzugreifen. Viel lieber – und mit einer großen Portion Zuversicht – sprach der Rathauschef gestern aber über das, was die Stadt im vergangenen Jahr erreicht hat und welche Projekte 2017 angegangen werden.

Rund 200 Gäste waren in die Weißenhorner Stadthalle gekommen, darunter auch die Staatsministerin Beate Merk und einige Bürgermeister aus den umliegenden Kommunen. Nach einer musikalischen Eröffnung von Victoria Miller an der Geige erzählte Fendt von einem Gespräch mit einer älteren Dame, die Angst davor hat, dass sich die Stadt über Gebühr verschuldet. „Ich war heilfroh, dass ich ihr sagen konnte: Keine Sorge, der Stadt geht es ganz gut“, sagte Fendt. Aktuell stehen seinen Angaben zufolge bei den städtischen Finanzen 2,5 Millionen Euro Schulden 23 Millionen Euro auf dem Sparbuch gegenüber. Man müsse investieren, um als Stadt attraktiv zu bleiben, fügte der parteilose Bürgermeister hinzu. Andererseits dürfe man seine finanziellen Möglichkeiten nicht überschreiten.

ANZEIGE

Als gelungene Projekte, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden, nannte Fendt den sanierten Schlossplatz und den neu errichteten zentralen Busbahnhof. „Weißenhorn wird als Wohnstandort immer beliebter“, hielt Fendt fest. Allerdings gebe es auch Schattenseiten: „Viele Normalverdiener finden keine Wohnung mehr.“ Die neu gegründete Wohnungsbaugesellschaft könne dieses Problem allerdings nicht alleine lösen. „Im Stadtrat haben wir begonnen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, sagte er.

Als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz sieht Fendt das gemeinsam von Stadt und Landkreis geplante Fernwärmenetz. Die Energieleistung von 12 Millionen Liter Heizöl werde in der Müllverbrennungsanlage bislang ungenutzt in die Luft geblasen, sagte er. Der stellvertretende Landrat Roland Bürzle ging in seiner Rede ebenfalls auf die Pläne ein, diese Abwärme sinnvoll zu nutzen. Heuer soll zunächst eine Leitungstrasse zur Stiftungsklinik verwirklicht werden. Eine zweite Trasse solle später zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium führen. Bürzle kündigte eine Informationsoffensive an, verbunden mit der Hoffnung, dass auch viele Bürger ihre Häuser ans Fernwärmenetz anschließen. Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass für die hochverschuldeten Kreiskliniken eine Zukunftsstrategie gefunden werde.

Gérard Guille, Bürgermeister von Weißenhorns französischer Partnerstadt Villecresnes, sprach auf Deutsch über den Terrorismus: „Wir waren aufs tiefste betroffen durch das Attentat in Berlin.“ Er wünsche sich für 2017 eine anti-terroristischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich.

Danach bestimmte die Musik das Programm. Die 13-Jährige Pianistin Lara Brandl spielte ein Stück, das aus der Feder des Komponisten Wilfried Hiller stammt. Der 75-jährige gebürtige Weißenhorner erhielt für seine lebenslange musikalische Schaffenskraft die Ehrennadel, die höchste Auszeichnung der Stadt. Auch dem Musiker Max Kempfle, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, kam diese Ehre zuteil. Er ist bereits seit seinem 15. Lebensjahr Organist in der Bubenhauser Kirche, hat einen Männerchor gegründet und war unter anderem viele Jahre Kommandant der Feuerwehr.

Kempfle spielt auch eine Rolle in dem neuen Heimatfilm, an dem eine Projektgruppe um Lisa Miller seit einem Jahr arbeitet. Diese zeigte gestern erste exklusive Ausschnitte von „Landrauschen“. Im Sommer soll der Spielfilm fertig sein.