2017-05-19 15:00:00.0

Senden Wullenstetten hat jetzt einen Lebensretter

Die Vereinsgemeinschaft hat einen Defibrillator gekauft. Das Gerät hängt im Vorraum der Volksbank und ist leicht zu bedienen. Von Angela Häusler

Leben retten durch Elektroschocks – das kann mit einem Defibrillator gelingen, wenn der Kreislauf eines Menschen zum Stillstand gekommen ist. Die Vereinsgemeinschaft Wullenstetten hat jetzt ein solches, von jedermann bedienbares Gerät für den Ortsteil beschafft. Gut sichtbar hängt es in einem leuchtend gelben Schränkchen im Vorraum der Volks- und Raiffeisenbank an der Rauthstraße.

Finanziert wurde der „Defi“ mit den Einnahmen aus dem Wullen-stetter Adventsmarkt im vergangenen Jahr. „Wir hoffen, dass wir ihn nie brauchen“, sagte zweiter Bürgermeister Josef Ölberger und Sprecher der Vereinsgemeinschaft bei der offiziellen Übergabe.

Fachmann Heinz Beer gab den Besuchern und Vereinsvertretern am Mittwoch im Haus St. Katharina eine kleine Einweisung für den Umgang mit dem gelb-schwarzen Kästchen. Seine wichtigste Botschaft: „Sie können bei der Anwendung nichts falsch machen. Das Gerät gibt alle Anweisungen.“ Angst davor, den „Defi“ im Notfall einzusetzen, müsse also niemand haben.

Eigentlich heißen solche Geräte „automatisierte externe Defibrillatoren“, kurz AED. Sie wurden speziell entwickelt, um auch von Laien bedienbar zu sein. Im Ernstfall, sagt der Experte, also wenn ein Patient bewusstlos ist, nicht atmet und kein Puls zu fühlen ist, kommt der Defi zum Einsatz. Sobald das Gerät aus dem Schrank entnommen und mit der grünen Taste in der Mitte eingeschaltet wird, ertönt eine Frauenstimme. Sie leitet den Benutzer Schritt für Schritt an: Vom Anlegen der Elektroden auf dem Brustkorb bis zur Abgabe der Schocks, die den normalen Herzrhythmus wieder herstellen sollen. Auch zum Ausführen der Herzdruckmassage gibt die Stimme Anweisungen.

Die Wartung übernimmt der Defi größtenteils selbst, er überprüft sich täglich und meldet Störungen per E-Mail oder SMS. Auch die Entnahme aus dem Schrank wird beim Hersteller direkt registriert. Gekostet haben der Defibrillator, das zugehörige Schränkchen und die Installation rund 2100 Euro.