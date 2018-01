2018-01-22 06:00:00.0

Senden Wullenstetter Feuerwehr will ihr Raumproblem lösen

Der Feuerwehrverein hofft auf eine Erweiterung des Gerätehauses an der Zeisestraße - und dabei auch auf die Unterstützung der Stadt Senden. Von Angela Häusler

Enge im Feuerwehrhaus und das Fehlen eines angemessenen Jugendraums hat der Feuerwehrvereins-Vorsitzende Markus Görtler am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wullenstetten bemängelt. „Wir brauchen eine Anpassung an die aktuelle Situation“, sagte er bezüglich des Feuerwehrgerätehauses an der Zeisestraße. So fehle ein Jugendraum, denn der jetzige werde gleichzeitig als Lagerraum genutzt und beherberge auch einen Heizkessel. Mittelfristig brauche das Haus dringend eine Erweiterung. „Wir hoffen auf eine zukunftsweisende Entscheidung vonseiten der Stadt“, sagte Görtler. Die Wullenstetter seien gerne bereit, sich bei Bauarbeiten mit Eigenleistungen einzubringen.

In seinem Rückblick über das Engagement des Feuerwehrvereins im vergangenen Jahr berichtete der Vorsitzende: „Wir waren an unserer Leistungsgrenze.“ Die Helfer organisierten erfolgreich das jährliche Dorffest, das dem Verein als Haupteinnahmequelle dient, wirkten aber auch bei anderen Veranstaltungen im Ort wie dem Maibaumstellen, Funkenfeuer, Adventsmarkt oder dem Kindersicherheitstag mit.

Von den Einsätzen her sei es ein recht ruhiges Jahr gewesen, sagte Kommandant Christian Rueß. 285 Stunden lang waren die Feuerwehrleute tätig, rückten insgesamt 28 Mal aus. Das Gros der Einsätze bildeten technische Hilfeleistungen, unter anderem Fahrbahnsäuberungen, Verkehrsabsicherungen und Türöffnungen. Zwei Gruppen haben erfolgreich ihre Leistungsprüfungen bestanden. Zu den Highlights zählte Rueß die erfolgreiche Inspektion, „bei der wir unsere Schlagkräftigkeit unter Beweis gestellt haben“. Zu den Vorhaben für die Zukunft gehört die digitale Alarmierung, für die noch neue Empfangsgeräte gebraucht werden. Auch ein Rollcontainer zählt zu den anstehenden Neuanschaffungen.

Die Feuerwehr besteht derzeit aus 48 Aktiven mit einem Durchschnittsalter von knapp 33 Jahren, drei Teammitglieder sind Frauen. Mit einem Jugendfeuerwehrtag wollen die Helfer dieses Jahr weitere Freiwillige ansprechen. In der Jugendgruppe sind derzeit acht Nachwuchskräfte. Jugendwart Marco Thierer freute sich darüber, dass Kai Weber zum Feuerwehrmann ernannt und damit in den aktiven Dienst übernommen wurde.

In der Kasse, berichtete Schatzmeister Jürgen Görtler, verblieb 2017 ein Gewinn, unter anderem durch gestiegene Einnahmen aus dem Schrottcontainer sowie ein gutes Spendenaufkommen, „das zeigt, dass unsere Arbeit von den Bürgern anerkannt wird“, sagte er.

Sendens Bürgermeister Raphael Bögge konnte wegen der Erweiterungsabsichten keine Zusagen machen. Die Stadt werde sich aber „in bewährter Manier“ für die Feuerwehren einsetzen und das Anliegen unterstützen, sagte er.