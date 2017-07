2017-07-14 13:01:00.0

Ulm Zeit der Großprojekte ist bald vorbei

Von der Straßenbahn bis zum Citybahnhof: Ulm investiert derzeit so viel wie nie. Doch weil ein riesiger Sanierungsstau entstanden ist, drückt die Stadt nun auf die Bremse. Von Michael Ruddigkeit

137 Millionen Euro investiert Ulm in diesem Jahr – so viel wie nie zuvor. Allein 51 Millionen Euro davon steckt die Stadt in Bauvorhaben. Das liegt vor allem an den Großprojekten wie der neuen Straßenbahnlinie 2, der Tiefgarage und Fußgängerpassage unter dem Bahnhofsplatz oder dem Neubau der Bürgerdienste an der Olgastraße. „Das ist gut und richtig, aber keine Sache von Dauer“, sagt Erster Bürgermeister Martin Bendel über die Phase der Großbaustellen an allen Ecken und Enden. Der Finanzdezernent will die Bremse reinhauen und die Investitionen in den nächsten zehn Jahren zurückfahren. „Wir müssen versuchen, langfristig wieder auf ein normales, verkraftbares Niveau zu kommen“, fordert Bendel. Die Investitionsstrategie wurde am Donnerstag im Hauptausschuss vorberaten und soll nächste Woche im Gemeinderat beschlossen werden.

Noch vor zehn, 15 Jahren lag die Höhe der städtischen Investitionen relativ konstant bei etwa 50 Millionen Euro pro Jahr. Doch dann kamen die Großprojekte, und die Ausgaben erreichten ein Rekordniveau. Doch nicht nur das: Die „rosa Liste“, eine Art Wunschzettel in der mittelfristigen Finanzplanung mit vielen großen und kleinen Bauvorhaben, für die (noch) kein Geld da ist, wurde immer länger. Das reicht von der Sanierung des Donaustadions bis zum Neubau des Busbahnhofs. Alle diese Maßnahmen zusammengenommen würden mehr als 300 Millionen Euro kosten. Für Martin Bendel geht es deshalb auch darum, den Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu schaffen. Außerdem müsse die Balance zwischen Neubau und Sanierung gefunden werden. Für den Finanzbürgermeister ist die Marschrichtung klar: „Wir haben einen großen Sanierungsstau, der abgearbeitet werden muss.“ Das gelte vor allem für Schulen und für Brücken. Er macht an zwei Beispielen deutlich, warum die Stadt gut beraten ist, die erforderlichen Arbeiten nicht auf die lange Bank zu schieben. Für die Brücke über die Harthauser Straße in Söflingen und den Steg in der Graf-Arco-Straße im Donautal wären bei rechtzeitiger Sanierung Kosten von etwa zwei Millionen Euro angefallen. Für die nun erforderlichen Ersatzneubauten samt Abriss sei mit mehr als sechseinhalb Millionen Euro zu rechnen.

Die im Zeitraum 2017 bis 2026 geplanten Investitionen und angemeldeten Wünsche würden geschätzte 570 Millionen Euro verschlingen. Der Großteil davon ist noch nicht finanziert. Martin Bendels Vorstellung: Ulm soll künftig jährlich nur noch etwa 40 Millionen Euro investieren. Diese Summe betrifft allerdings nur Baumaßnahmen, die die Stadt selbst erledigt. Nicht enthalten sind beispielsweise Kapitaleinlagen für Tochtergesellschaften, Grunderwerb oder Zuschüsse. „Das ist kein Sparprogramm, sondern ist dazu da, sich nicht zu übernehmen“, sagt der Finanzbürgermeister. In der Summe müssten allerdings Investitionen in Höhe von 170 Millionen Euro über das Jahr 2026 hinaus geschoben werden. „Wir müssen uns zurückhalten und die richtigen Prioritäten setzen“, fordert Bendel. Fast die Hälfte der Investitionen würde in die Sanierung von Bauwerken fließen. Das würde auch bedeuten: Für neue Großprojekte wie etwa eine weitere Straßenbahnlinie wäre in den nächsten zehn Jahren kein Geld da. Allerdings soll die Strategie nur eine Richtung vorgeben. „Damit ist noch keine Maßnahme beschlossen oder abgelehnt.“ Stattdessen solle jedes Jahr bei den Haushaltsberatungen über die Strategie diskutiert werden. Stand jetzt müsste die Stadt ab 2021 neue Schulden aufnehmen. Derzeit hat die Stadt 126 Millionen Euro Miese. Die selbst gesetzte rote Linie, die auf keinen Fall überschritten werden soll, liegt bei 200 Millionen.